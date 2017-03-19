Меморіал Голокосту може з’явитися біля Бабиного Яру – Щаранський

Для створення меморіалу Голокосту організатори намагатимуться знайти місце саме поблизу Бабиного Яру в Києві, хоча розглядають і інші варіанти. Про це повідомив голова наглядової ради проекту зі створення меморіального центру жертв Голокосту, голова Єврейського агентства «Сохнут» Натан Щаранський після першого засідання ради.

«Ми б хотіли, щоб музей знаходився саме в районі Бабиного Яру. Проте треба дотримуватися єврейських законів, згідно із якими, будувати на кладовищах не можна. Також треба дотримуватися інших правил – юридичних і археологічних. Важливе і узгодження із місцевим самоврядуванням», – повідомив Щаранський.

За його словами, вже на наступному засіданні, ймовірно, буде відоме точне місце розташування майбутнього меморіалу. Завершити проект планують до 2021 року – 80-ї річниці розстрілів в Бабиному Яру.

Якщо для меморіалу вдасться знайти відповідне місце, організатори обіцяють привести до ладу об’єкти єврейської історії біля Бабиного Яру, зокрема, старовинне єврейське кладовище, додав Щаранський.

У наступні півроку проект планують широко обговорювати – в професійному середовищі і серед київської громадськості, зокрема, про складові меморіалу – музейну, дослідницьку, освітню.

Як буде виглядати меморіал наразі невідомо. За словами російського олігарха Павла Фукса, який входить до наглядової ради проекту, це вирішиться на конкурсі. Скульптору Михайлу Реві, переможцю конкурсу на створення парку «Бабин Яр – Дорогожицький некрополь», який провели минулого року, Фукс порадив взяти участь ще раз. Проте конкурувати цього разу доведеться з іноземними митцями.

Декларацію про створення меморіального центру підписали в Києві 29 вересня 2016 року, на 75-ту річницю розстрілів в Бабиному Яру. Серед ініціаторів створення музею – бізнесмени Віктор Пінчук, Павло Фукс і Михайло Фрідман, музикант Святослав Вакарчук, головний равин України Яков Дов Блайх, голова виконавчої ради «Сохнут» Натан Щаранський та інші.

Відео у YouTube Michael Reva