Екс-голову «Роскосмосу» перед загибеллю перевели в приміщення без відеокамер – спостерігачі

Громадська спостережна комісія, яка займається спостереженням за в’язницями Росії, заявляє, що колишнього виконавчого директора російської державної корпорації «Роскосмос» Володимира Євдокимова, знайденого 18 березня мертвим у СІЗО, за місяць до цього перевели в камеру без відеоспостереження.

У Слідчому комітеті Росії заявили, що Євдокимов загинув від двох ножових поранень в область серця. Порушено кримінальну справу про вбивство. Прокуратура Росії має намір оцінити «дії посадових осіб» в СІЗО.

За словами ув’язнених, які цитують представники спостережної комісії, у Євдокимова не було конфлікту ні з сусідами по камері, ні з адміністрацією СІЗО.

Євдокимов був заарештований у грудні минулого року і звинувачений в шахрайстві на 200 мільйонів рублів. За версією слідства, він спільно з ще чотирма підозрюваними незаконно приватизував комплекс будівель, що належав авіабудівній корпорації «МіГ». Сам він провину не визнавав, керівництво «Роскосмосу» закликало звільнити його з-під варти.