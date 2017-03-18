У Росії колишнього очільника «Роскосмосу» знайшли мертвим у СІЗО

У Росії колишнього виконавчого директора державної корпорації «Роскосмос» Володимира Євдокимова знайшли мертвим у слідчому ізоляторів Москви. Цю інформацію підтвердила член Громадської спостережної комісії, що у Росії моніторить ситуацію у місцях несвободи, Єва Меркачова.

Як інформує агентство ТАСС із посиланням на представника управління Слідчого комітету у Москві, на тілі Євдокимова було два ножові поранення. Триває перевірка.

За даними деяких російських агентств, колишній посадовець, можливо, скоїв суїцид.

Володимира Євдокимова арештували у грудні минулого року за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. За даними слідства, на початку 2000-х років він разом зі спільниками незаконно приватизував комплекс будівель. Сам Євдокимов звинувачення відкидав.