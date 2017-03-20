Журналіст Микола Семена, якого судять у Криму, не визнає свою провину

Кримський журналіст, автор Радiо Свобода Микола Семена, якого в Росії підозрюють у закликах до порушення територіальної цілісності, перед початком судового засідання із розгляду з його справи по суті заявив, що не визнає провини.

«Ми не визнаємо провини», – сказав Семена журналістам 20 березня перед початком судового засідання в підконтрольному Кремлю Залізничному райсуді Сімферополя, маючи на увазі себе і свій захист.

«Моя стаття не містить закликів до порушення територіальної цілісності Росії. Статус Криму є спірним, він обговорюється в світовому масштабі», – сказав журналіст.

Семені загрожує до п’яти років ув’язнення в разі визнання винним.

Попереднє засідання у справі відбулося в кінці лютого. Тоді сторона захисту висловила претензії до лінгвістичної експертизи.

Навесні 2016 року в Криму відбулися масові обшуки, в тому числі, у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з проектом Радіо Свобода Крим.Реалії. Проти Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Слідство цієї країни заборонило йому залишати півострів.

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді не отримали.

Минулого тижня Європарламент у своїй резолюції закликав Москву звільнити понад 30 громадян України, в тому числі і Миколу Семену, які перебувають у в’язниці або стикаються з іншим обмеженням волі в Росії, анексованому Криму і на частині сходу України, контрольованій проросійськими сепаратистами.

Також Вашингтон минулого тижня закликав російську владу «відмовитися від помилкових звинувачень проти Семени і звільнити його і всіх інших українців, яких утримують у Росії з політичних причин».

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України, зокрема журналіста Миколи Семени, в анексованому Криму і закликало припинити тиск.