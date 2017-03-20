Директор ФБР США заперечив наявність підтверджень заяв Трампа про прослуховування

Директор Федеральної служби безпеки США Джеймз Комі заявив на слуханні в Конгресі, що його спецслужба не має ніякої інформації на підтримку тверджень президента Дональда Трампа про прослуховування його приватного офісу під час виборчої кампанії.

Також, сказав він, такої інформації не має й Міністерство юстиції США, яке попросило його повідомити про це.

На слуханні в комітеті у справах розвідки Палати представників також голова цього комітету, республіканець Девін Нунес і член комітету, демократ Адам Шифф заявили, що «фізичного прослуховування» офісу Дональда Трампа у Нью-Йорку не було. Нунес, однак, припустив, що могли бути інші способи спостереження за діями Трампа і його помічників.

Трансляцію слухання веде в перекладі російською мовою проект Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода «Настоящее время».

Цей комітет є одним із принаймні п’яти комітетів у Конгресі, які ведуть власне розслідування звинувачень щодо можливого втручання Росії в перебіг виборчої кампанії у США минулого року, що є головною темою нинішнього слухання. Комі раніше в понеділок на цьому слуханні підтвердив, що нині триває розслідування контактів передвиборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа з посадовцями з Росії і можливої координації між ними. Він додав, що не може надати подробиць цього розслідування, доки воно триває.

Протягом перших двох місяців на посаді президента США Дональда Трампа і його помічників переслідують звинувачення, що ґрунтуються на матеріалах американських спецслужб, щодо можливого втручання Росії в перебіг виборчої кампанії і, зокрема, щодо контактів працівників штабу Трампа з послом Росії у США і, можливо, іншими російськими представниками. Преса у США писала, що ФБР веде розслідування з цього приводу, але досі це не було підтверджено офіційно.

У січні спецслужби США оприлюднили доповідь про те, що, за їхніми висновками, «кампанію впливу» для втручання у президентські вибори у США наказав здійснити президент Росії Володимир Путін.