На Дніпропетровщині біля поля знайшли половецьку скульптуру XIІ століття

У Павлоградському районі Дніпропетровщини виявили рідкісну знахідку – кам’яну скульптуру, датовану XIІ століттям, періодом розквіту половецької культури. Інформацію про це у понеділок підтвердили в Дніпропетровському національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького.

За даними завідувача відділу археології музею Олександра Старика, про незвичну знахідку – кам’яну брилу, що нагадує фігуру людини, – музейникам повідомили місцеві жителі. Виїхавши на місце, фахівці визначили, що це фігура половецького воїна.

«Половецьких кам’яних скульптур у нас в області дуже й дуже мало. Одна з найбільших колекцій на території України – в нашому, дніпропетровському історичному музеї, зараз їх у нас 97. Якщо ми привеземо й нову знахідку, то поповнимо свою колекцію. Ця статуя без голови, в дуже поганому стані. Але, тим не менше, будь-яка скульптура тієї доби допомагає розширити сферу історичних знань про епоху. Тим більше, що половецькі скульптури зазвичай з етнографічною точністю передають побут, елементи життя», – сказав Радіо Свобода Олександр Старик.

За його словами, знахідка потребує реставрації й детального вивчення.

«Ці скульптури зазвичай досить високі, зроблені з піщаника. Можливо, курган був розораний і фігуру викинули за межі поля. Місцеві жителі повідомили нам про те, що вона лежить в кущах у дуже поганому стані. Скульптура витримана в певному стилі, характерному для половців, обов’язкова риса – це руки під животом, які тримають чашу.», – розповів історик.

За словами музейників, вага скульптури складає до 800 кілограмів. Місце знаходження артефакту не розголошують, аби не принаджувати «чорних копачів».