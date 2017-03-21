Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України через блокаду

Національний банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2017 році з 2,8% до 1,9% у зв’язку з тимчасовим припиненням переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.

Як повідомляє НБУ, оновлені прогнози на 2017–2018 роки узгодили 20 березня на позачерговому засіданні комітету з монетарної політики і передали для ознайомлення Міжнародному валютному фонду в рамках перегляду макроекономічних прогнозів програми співпраці Фонду з Україною.

Національний банк очікує, що найбільший ефект від торговельної блокади українська економіка відчує у поточному році. «Через захоплення терористами підприємств, що діяли в українському правовому полі, розрив ланцюгів виробництва та постачання готової продукції скоротиться обсяг випуску продукції металургії та видобувної промисловості, коксу, електроенергії», – йдеться в повідомленні НБУ.

Водночас Національний банк очікує, що до кінця 2017 року підприємства на підконтрольній Україні території зможуть переорієнтуватися на альтернативні джерела сировини й енергоресурсів і вже наступного року зможуть вийти на максимальне завантаження виробничих потужностей. У зв’язку з цим Нацбанк поліпшив оцінку зростання ВВП України на 2018 рік – з 3% до 3,2%.

У НБУ додали, що блокада торгівлі з ОРДЛО не матиме значного впливу на рівень споживчої інфляції у 2017-2018 роках. Нацбанк підтвердив прогноз інфляції на поточний рік на 9,1% і на наступний 6%.

«Вплив блокади на обмінний курс гривні буде обмежений. Погіршення ситуації з платіжним балансом насамперед відображатиметься на обсягах чистої купівлі валюти на ринку для поповнення резервів», – повідомили в НБУ.

Раніше рада директорів МВФ відклала обговорення третього перегляду програми для України і виділення чергового кредитного траншу в розмірі одного мільярда доларів, що було заплановано на 20 березня.

У Міністерстві фінансів України пояснили перенесення розгляду питання щодо України потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних урядові територіях Донбасу, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

Національний банк України заявив, зі свого боку, що також у понеділок оновить макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торговельної блокади ОРДЛО на позачерговому засіданні комітету НБУ з монетарної політики, і оновлені макропрогнози будуть надані МВФ.