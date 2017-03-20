В очікуванні траншу МВФ. Хто винен, що його відклали, і що робити?

Президент України Петро Порошенко звинуватив «блокадників» у тому, що МВФ зняв питання траншу для України в 1 мільярд доларів із порядку денного. За його словами, РНБО була змушена припинити транспортне сполучення, щоби «зупинити хаос». Лідер «Самопомочі» та мер Львова Андрій Садовий, натомість, порадив Порошенку «не шукати ворогів усередині країни» і не звинувачувати в усьому цю політичну силу. Оновлених розрахунків того, як блокада вплине на економіку, енергетику та стабільність гривні від України чекає МВФ, заявляють у Міністерстві фінансів. Проте низка економістів не згодна з тим, що саме блокада стала причиною «пробуксовування» траншу.

Саме «наслідки блокади» на Донбасі стали причиною того, що МВФ відклав надання траншу в 1 мільярд доларів Україні, заявив президент Петро Порошенко на Раді регіонального розвитку в понеділок.

Ще слід обрахувати, як непогоджені з керівництвом держави перепони для торгівлі позначаться на економіці, енергетиці, бюджеті, стабільності гривні та розриві виробничих ланцюгів, сказав він. Саме оновлених економічних прогнозів чекає від України міжнародний донор, заявляли напередодні у Міністерстві фінансів. Діалог і технічні консультації з фондом продовжаться, сказав Порошенко.

«Борячись за повернення територій, ми могли і навіть мусили здійснювати товарний обмін із українськими заводами, що змогли залишитись у правовому полі України. Вони платили податки українській державі, були зареєстровані в українських органах реєстрації, виплачували зарплатню в гривні через банківські рахунки. Блокадники створили всі підґрунтя для того, щоби підприємства були захоплені, конфісковані, ліквідовані», – додав президент.

Порошенко розповів, що сьогодні вже зустрівся з міністром фінансів Олександром Данилюком, головою Національного банку Валерією Гонтарєвою, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, і «один з них запропонував відправити до Вашингтона Андрія Івановича (Садового – ред.) разом з Семенченком, Юлію Володимирівну (Тимошенко – ред.) разом з Парасюком», щоби ті «виправляли наслідки диверсії». Президент також підтримав ініціативу покарати депутата Володимира Парасюка, який 14 березня брав участь у сутичці із правоохоронцями на блокпосту поблизу Слов’янська.

Проте мер Львова, лідер «Самопомочі» Андрій Садовий із оцінкою, що пролунала від президента, не згоден. На його думку, «не слід шукати ворогів усередині країни», коли єдиний супротивник – Росія.

«Якщо потрібна допомога у співпраці з МВФ, я би долучив до робочої групи пана Мітюкова (екс-міністр фінансів у 1997-2001 роках – ред.) та колишнього міністра фінансів пані Яресько. Ну, а звинувачувати в усьому «Самопоміч»… Ну що, ми самі крайні в країні, основна біда – це «Самопоміч»?» – сказав Садовий у коментарі Радіо Свобода.

На думку Садового, не «Самопоміч» виступила ініціатором блокади, а український народ, який підтримали регіональні лідери. Та Петро Порошенко заявив, що рішення РНБО про тимчасове припинення транспортного сполучення з ОРДЛО стало вимушеним кроком, аби зупинити хаос, «загрозу анархії та отаманщини».

Все це виявилось спецоперацією, щоби виштовхнути окуповані райони з українського Донбасу до Російської Федерації

«Ну яка блокада, якщо там дірка у кордоні, у тому числі, з Російською Федерацією, у сотні кілометрів? Насправді, все це виявилось спецоперацією, щоби виштовхнути окуповані райони з українського Донбасу до Російської Федерації», – сказав Порошенко.

Гройсман до голів ОДА: Чи хтось із вас аналізував наслідки блокади?

Серед іншого, глава держави, а також прем’єр Володимир Гройсман, дорікнули тим головам ОДА, які не завадили поширенню блокади у підконтрольних областях.

Приходить час, коли потрібно займати абсолютно відкриту позицію щодо українців і держави

«Приходить час, коли потрібно займати абсолютно відкриту позицію щодо українців і держави. Хочу прокоментувати рішення місцевих рад. Дорогі друзі, а чи хтось із вас хоча би наближено проаналізував наслідки цієї блокади, чи провів просто обговорення, щоби вийти до людей і чітко сказати: ось це плюси від цієї блокади, а це – мінуси, і ми беремо на себе відповідальність за всі негативні наслідки. Ні, цього не зробив ніхто», – сказав Гройсман під час Ради регіонального розвитку.

Максим Степанов, голова Одеської ОДА, до стін якої прихильники блокади приходили з протестами, згоден із цими зауваженнями.

«Я вважаю, що так і повинно відбуватися, тому що є дуже конкретні цифри, які люди повинні чути: до чого приводять дії тих чи інших активістів, політиків, які ніби-то дбають про краще для нашої політики. Звичайно, я доводив, переконував, говорив людям, що є інші способи, що ми не можемо таким чином робити», – сказав Степанов у коментарі Радіо Свобода.

Що буде далі з траншем МВФ?

На тлі того, що Україна шукає відповіді на запитання «хто винен» і «що робити» із відтермінуванням траншу, у Національному банку запланували позачергове засідання комітету з монетарної політики.

«Цей комітет із монетарної політик не ухвалює остаточного рішення, це колегіально-консультативний орган. Сьогодні вони збиратимуться і обговорюватимуть перегляд макропрогнозів. Це не буде відкрите засідання, але якщо за підсумками будуть якісь рішення – ми обов’язково про це повідомлятимемо», – відповіли у прес-службі НБУ.

Це не перше й не останнє відстрочення у співпраці з фондом, тому і не є катастрофічним, вважає голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. Водночас, це буде негативним сигналом для інших зовнішніх партнерів, які часто орієнтуються на рішення МВФ, додає він.

«Гроші МВФ нам критично потрібні. Я не кажу, що без цих грошей завтра помремо. Але ми розуміємо, що у найближчому майбутньому Україна навряд чи вийде на ринки приватного капіталу, і зможе акумулювати кошти для вирішення власних питань», – сказав Бураковський в коментарі Радіо Свобода.

Експерт згоден із тим, що саме наслідки блокади могли змусити міжнародного донора зачекати із траншем. Бурковський додає, це стало «чинником, який вносить елемент невизначеності»: чи конфлікт посилюватиметься, як це вплине на економіку. «Дуже важко шукати економічну раціональність тоді, коли у тебе частина територій є окупованою», – додав він.

Причина, скоріше, у корупційних скандалах – Новак

Голова комітету економістів України Андрій Новак, натомість, вважає, що наслідки блокади – не стосуються питання МВФ. Тим більше, що українська влада вже кілька разів змінювала позицію щодо припинення торгівлі з ОРДЛО, додає він.

Саме відсутність кроків у боротьбі з корупцією і відстрочила транш МВФ

«Це, скоріше, корупційні скандали з арештом, але майже відразу звільненням колишнього керівника ДФС, і довготривалим непризначенням аудитора в НАБУ. Саме відсутність кроків у боротьбі з корупцією і відстрочила транш МВФ», – сказав він у коментарі Радіо Свобода.

На думку Новака, МВФ чекає щорічного звіту Кабінету міністрів перед парламентом, що має бути у квітні. Це має просигналізувати фонду, чи варто довіряти Кабінету міністрів, додає він.

У Міжнародному валютному фонді пояснили відтермінування засідання Ради директорів, яке спершу було призначене на 20 березня, необхідністю «оцінити вплив останніх подій на програму співпраці».

Надання цього траншу залежало від ухвалення в Україні підтриманого МВФ бюджету на 2017 рік і реформ у банківській сфері. Загальна сума нинішньої позики Україні від МВФ має скласти 17,5 мільярдів доларів, але чергові її транші вже не раз затримувалися через недостатній поступ Києва з реформами.

У прес-службі фонду повідомили, що ще не визначились із новою датою засідання щодо завершення третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України.