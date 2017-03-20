Президент України Петро Порошенко заявляє, що Міжнародний валютний фонд відтермінував питання про черговий транш кредиту для України через «наслідки блокади» на Донбасі. 19 березня у Міністерстві фінансів України пояснили перенесення МВФ розгляду питання щодо України потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних уряду територіях Донбасу, а також у зв’язку з визнанням російською стороною «документів», виданих на цих територіях. Загальна сума нинішньої позики Україні від МВФ має скласти 17,5 мільярдів доларів, але чергові її транші вже не раз затримувалися через недостатній поступ Києва з реформами.