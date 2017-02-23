Економічна блокада непідконтрольних територій вийшла на новий рівень. У Кабміні допустили оголошення надзвичайної ситуації в енергетиці, а промисловці заявили про скорочення виробництва. Водночас, доменні печі на Маріупольському металургійному заводі поки що працюють, а вони безпосередньо залежать від вугілля, що коксується, з непідконтрольної території. З боку угруповання «ЛНР» посипалися погрози – якщо підприємства з того боку не розірвуть відносини з Україною, їх відберуть у власників. Під загрозою опинилися вугільні шахти Ріната Ахметова, а також Алчевський металургійний комбінат і коксохімічний завод. У «зв’язках» між блокадою з українського боку і погрозами від угруповань «ЛНР»-«ДНР» розбиралися «Донбас.Релії».