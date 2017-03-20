Президент: причиною перенесення питання України в МВФ стали «наслідки блокади»

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Міжнародний валютний фонд відтермінував питання про черговий транш кредиту для України через «наслідки блокади» на Донбасі.

«Ще раз наголошую: причиною відстрочення стали наслідки блокади. Я наголошую, що ми разом маємо об’єднатися для того, щоб найближчим часом отримати транш», – сказав Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку 20 березня в Києві.

За словами президента, 20 березня він проведе переговори з прем’єром-міністром, керівництвом Національного банку і Міністерства фінансів з огляду на ситуацію з МВФ.

19 березня у Міністерстві фінансів України пояснили перенесення МВФ розгляду питання щодо України потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних уряду територіях Донбасу, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

«Уточнення цих розрахунків важливе для обох сторін задля максимальної ефективності програми. Відповідні консультації вже розпочато. Плануємо їх завершити у найкоротші терміни», – сказав міністр фінансів Олександр Данилюк.

У графіку засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду 20 березня немає питання щодо надання Україні чергового траншу, хоча раніше цього дня планувався розгляд цього питання.

Надання цього траншу залежало від ухвалення в Україні підтриманого МВФ бюджету на 2017 рік і реформ у банківській сфері.

Загальна сума нинішньої позики Україні від МВФ має скласти 17,5 мільярдів доларів, але чергові її транші вже не раз затримувалися через недостатній поступ Києва з реформами.