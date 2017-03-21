Поліція в Росії заперечила побиття аспіранта за український прапор у Москві

У столиці Росії Москві поліція заперечила повідомлення про побиття аспіранта історичного факультету Московського державного університету після того, як той вивісив із вікна саморобний прапор України під час мітингу, що відбувався під будівлею в суботу з нагоди роковин так званого «возз’єднання Криму з Росією», як у Росії офіційно називають окупацію українського півострова і рішення про його анексію.

Як повідомляє радіостанція «Говорить Москва», у відділку поліції МДУ черговий офіцер заявив, що «таких фактів не було».

Раніше російські засоби інформації повідомили, що аспіранта забрали до цього відділку поліції його працівник і ще троє чоловіків у цивільному одязі, що назвалися працівниками Федеральної служби безпеки, де його кілька разів ударили.

Сам аспірант, який відмовився називати своє ім’я, в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив, що після двох годин допиту його також змусили під диктовку написати розписку про те, що він «згоден працювати інформатором».

За повідомленням російських ЗМІ, минулої суботи аспірант історичного факультету зробив прапор України з двох шматків тканини і почав розмахувати ним із вікна своєї кімнати, під яким відбувався мітинг. За його словами, його акція не мала політичного характеру: він протестував проти витрати бюджетних коштів на «фестиваль», в той час як у його університету немає грошей на ремонт гуртожитків.

Аспіранта затримали із застосуванням сили, забрали з кімнати фотоапарат, телефон і ноутбук, привели у відділення поліції, де троє людей у цивільному одязі, які називали себе співробітниками ФСБ, провели допит. Пізніше поліцейські змусили аспіранта написати у протоколі, що він розмахував прапором і нецензурно висловлювався. Копію протоколу йому не дали, вручили лише квитанцію про штраф за дрібне хуліганство.

У понеділок чоловік зафіксував побої (садна і порізи) в травмпункті. У вівторок він звернувся за допомогою до правозахисної організації «Комітет із запобігання катуванням».