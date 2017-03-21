Журналіст УНІАН Цимбалюк повідомляє, що його затримали у Москві

Власкора українського інформаційного агентства УНІАН в Росії Романа Цимбалюка затримала московська поліція, повідомляє він сам у Facebook.

«Не спрацювала акредитація МЗС Росії. Кажуть, що ми викрикували лозунги, а може, й проводили «мітинг»», – написав Цимбалюк.

За словами журналіста, його відвезли до відділку перевіряти «законність проведення зйомки», там він перебуває вже більше двох годин, ще за годину обіцяли відпустити.

ФСБ Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею». Окрім того, на території анексованого Росією Криму триває суд у справі українського журналіста Миколи Семени.

МЗС України називає обидві справи політичним переслідуванням.