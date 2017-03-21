У Івано-Франківську відбулася хода на підтримку дітей із синдромом Дауна

Активісти громадських організацій та батьки з дітьми пройшли маршем центром Івано-Франківська до Всесвітнього дня людини з синдромом Дауна. Вони тримали жовті кульки, різнокольорові шкарпетки, а перехожим роздавали інформаційні листівки.

За словами голови громадської організації «Світанок» Анастасії Голинської, таку акцію у місті проводять вдруге, щоб «поширити інформацію про дітей, яких ще називають «дітьми сонця», вони добрі, життєрадісні і позитивні – тому і жовті кульки».

Як повідомила напередодні на прес-конференції спеціаліст з медичної генетики обласного департаменту охорони здоров’я Надія Фоменко, загалом зараз в області є 145 «сонячних дітей».

В суботу лікарі Івано-Франківська провели комплексний медогляд таких дітей. Для них також провели спартакіаду та перегляд вистави у ляльковому театрі. Перед цим розгорнули фотовиставку про дітей із синдромом Дауна

У 2006 році ООН проголосила 21 березня Всесвітнім днем людини з синдромом Дауна.