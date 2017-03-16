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В среду, 15 марта, состоялось второе «судебное заседание» в «военном трибунале на правах палаты верховного суда» группировки «ДНР» по «делу» ученого-религиоведа Игоря Козловского. Об этом сообщают родственники Игоря Анатольевича. Ученого удерживают в застенках 415 дней, обвиняя в том, что он хранил в книжном шкафу со священными текстами разных религий две боевые гранаты. В этой же комнате постоянно находился и его наполовину парализованный сын с синдромом Дауна.

Родственники, друзья и коллеги Игоря Козловского организовали флешмоб #FreeKozlovskyy в соцсетях в поддержку ученого. Они заявляют, что единственная возможность освободить ученого – максимальная огласка на всех уровнях. О деле ученого и флешмобе Радио «Донбасс.Реалии» рассказал племянник Игоря Козловского Денис Козловский.

– Расскажите подробнее, в чем обвиняют Игоря Козловского?

– Судя по тому, что сообщил нам адвокат, который был на заседании, его обвиняют в хранении двух гранат. Собственно это единственная «статья», которая ему вменяется, на основании «протокола», который они составили во время так называемого «обыска». Собственно, других доказательств у них и нет. «Протокол» составляли постфактум. Мы все понимаем, как это делается. Не обязательно что-то найти, не обязательно даже проводить «обыск». Достаточно просто составить такой «протокол».

– А что грозит Игорю Анатольевичу? Есть ли Игорь Козловский в списках для обмена?

– С украинской стороны он включен в списки на обмен. Наш представитель в минской группе Ирина Геращенко (представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе – ред.), по её словам, постоянно поднимает этот вопрос на каждой встрече в Минске. Каждый раз ей говорят разные ответы и причины, почему со стороны «ДНР» его не включают в список. Из последних «шедевров» – это то, что он является «гражданином» «ДНР», и поэтому они его в список на обмен не включают. Ему грозит «заключение», но неизвестно, на какой срок.

– Почему именно сейчас его родственники и друзья решили начать флешмоб? Насколько огласка может повлиять на боевиков? На украинскую власть?

– Флешмоб – это всего лишь один из инструментов. Мы уже давно ведем работу со СМИ. С международными организациями мы связывались с первых дней «ареста». Все время ведется работа в этом направлении. Просто сейчас это уже вышло на тот уровень, когда к нам присоединяются известные люди. Игорь Анатольевич известный человек в научных и религиозных кругах. Сейчас это приобрело такие масштабы, что стало заметно и украинским СМИ.

После задержания была волна публикаций на этот счет. Потом было затишье. Мы, по советам экспертов по освобождению пленных, не развивали эту историю, чтобы не навредить. Но месяцы шли, ничего не происходило. Мы не смогли решить этот вопрос ни одним из способов. Когда стало ясно, что и минская группа на протяжении полугода не может решить этот вопрос, мы решили полностью сконцентрироваться на медийной стороне этого вопроса.

Сейчас проводим целый ряд акций и привлекаем внимание международных СМИ. Стараемся сделать так, чтобы тема вышла на тот уровень, когда её можно будет включать в повестку дня не минской группы, а встречи «нормандского формата».

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)