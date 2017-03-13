Кремль та угруповання «ЛНР» і «ДНР». Путіна закличуть ввести війська офіційно?

Групу українських військовополонених угруповання «ЛНР», що визнане в Україні терористичним, звинуватило у ліквідації низки командирів бойовиків. Також їх звинувачують у підготовці терактів на території Росії й окупованого Криму, а ще – у намірі замаху на членів ОБСЄ. Які наслідки матимуть ці заяви?

Наприкінці минулого тижня так зване «міністерство внутрішніх справ» угруповання «ЛНР» повідомило, що розкрило гучне вбивство одного з вищих командирів «Народної міліції» – Олега Анащенка. Винуватими оголосили «військовослужбовців Сил спеціального призначення ЗСУ», які ніби були заслані до Луганська «для здійснення терористичних актів за завданням СБУ».

Далі у гру включилося так зване «міністерство держбезпеки» угруповання «ЛНР». На його сайті названі імена «диверсантів» та оприлюднені відео з їхніми «зізнаннями». Чоловіки зі слідами побоїв на обличчях кажуть, що українські спецслужби причетні й до ліквідації польових командирів угруповання «ДНР» – Арсенія Павлова («Мотороли») та Михайла Толстих («Гіві»).

Крім того, очільник «МДБ» Леонід Пасічник, посилаючись на «показання» полонених, розповів про підготовку ними терактів проти «представників міжнародних організацій» та мирного населення ОРДЛО, а також – про плани замахів у російському Бєлгороді та Криму.

Усе це узгоджується з попередніми звинуваченнями на адресу України у «тероризмі», які угруповання «ЛДНР» висловлювали раніше.

«Зізнання» після місяця тортур

Позашляховик Олега Анащенка, так званого «заступника начальника управління Народної міліції» угруповання «ЛНР», висадили у повітря 4 лютого. Майже одразу «МДБ» заявило, що це зробили «українські диверсанти», вибух оголосили «терактом», а невдовзі повідомили, що «укроДРГ» затримали.

Однак членів «ДРГ» пред’явили лише зараз, через місяць після ліквідації Анащенка.

На камеру людина, яка називає себе начальником інженерної служби 8-го полку спеціального призначення Сил спецпризначення ЗСУ Сергієм Іванчуком, розповів, що він є безпосереднім виконавцем вбивства Анащенка. Він каже, що планував підрив машини ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка та ліквідацію Михайла Толстих («Гіві»).

Ще за завданням СБУ вони «встановили стеження за представниками міжнародних організацій» (зрозуміло, що йдеться про спостерігачів ОБСЄ). Вони ніби займались також викраденням людей та вивезенням на підконтрольну уряду територію.

Інший затриманий назвався Іван Дєєв. Він додав подробиці про підрив Анащенка, розповів, що першим завданням був «теракт» на електростанції «Побєда» біля Свердловська.

За словами чоловіка, його планували заслати у Бєлгород (Росія) для ліквідації співробітника ФСБ, але потім командування направило іншого агента. Він ніби чув від одного зі своїх командирів, що той підірвав ліфт із Арсенієм Павловим («Моторолою») в Донецьку.

Чоловіки повідомили про підготовку двох замахів на колишнього польового командира угруповання «ДНР» Ігоря Безлера в Криму навесні минулого року і пізніше.

«Міністр МДБ» угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що таких «диверсійних груп» в ОРЛО багато. Оприлюднені відео обшуків у нібито схронах затриманої «ДРГ». Серед іншого там був і саморобний вибуховий пристрій, який начебто «українські терористи» планували застосувати серед великої кількості мирних жителів.

СБУ попереджає бєлгородців про небезпеку

Служба безпеки України заперечила свою причетність до диверсій на території, контрольованій угрупованнями «ЛДНР». Натомість вона оприлюднила перехоплену телефонну розмову ліквідованого Олега Анащенка, де той у підготовці замаху на його життя звинувачує «МДБ ЛНР».

«Бійці, яких змусили звинуватити українську владу, були у складі групи військовослужбовців які зникли 11 лютого поточного року. Тільки через місяць жорстоких катувань бойовики вирішили оприлюднити записи. На представлених відео помітні сліди тортур наших військових», – йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

У тексті не уточнюється, за яких обставин і де саме потрапили воїни у полон. Але навіть якщо припустити, що це насправді бійці були послані із завданням фізичної ліквідації керівників та командирів угруповань «ЛДНР», то варто згадати: ОРДЛО є зоною проведення антитерористичної операції. І ліквідацію бойовиків навряд чи можна назвати «терактом». А в підготовку гіпотетичних терактів проти мирного населення та ОБСЄ повірити важко, ще й тому, що незрозуміло, як це може піти на користь Україні.

В офіційному спростуванні звинувачень «МДБ» СБУ звертає увагу на те, що «в опублікованих терористами сюжетах навмисно було сказано щодо організації терористичних актів у російських містах». СБУ робить висновок, що спецслужби Росії намагаються здійснити терористичні акти на російській території, зокрема в Бєлгороді, та звинуватити у цьому українську владу.

Чому усі ці заяви «МДБ ЛНР» випливли саме зараз? Найімовірніша відповідь – Гаага. Україна у позові до Міжнародного суду ООН звинувачує Російську Федерацію у підтримці тероризму через фінансування та надання боєприпасів та озброєння, зокрема й найсучаснішого.

Засіб для підміни понять

Отже, як відповідь Кремль руками «ЛДНР» хоче створити картинку «терористичної держави Україна». Власне, у Москві почали працювати на цим вже давно.

«Якщо раніше панопіткум під назвою «Слідчий комітет РФ» пачками клепав липові справи проти українських офіцерів власними силами, то зараз ФСБ РФ запрягли в упряж своїх шісток в особі «МГБ ДНР» і «МГБ ЛНР» з тим, щоб накидати терикони брехливих доказів про «терористичну діяльність» Києва в ОРДЛО. (…) Стосовно ліквідації Анащенка, як свідчать дані групи ІС, серед співробітників «МДБ ЛНР» і «правоохоронців» у Луганську немає сумнівів, чиїх це рук справа, і українськими диверсантами там, зрозуміло, і не пахне. Але досить хвацько ФСБ вирішила з цього лайна Плотницького зробити цукерку для Гааги», – коментує у своєму Facebook Дмитро Тимчук, народний депутат і координатор групи «Інформаційний спротив».

Крім підриву авторитету України, шляхом подібних «слідчих дій» затверджується уявна «суб’єктність» угруповань «ЛНР» та «ДНР». Створюється видимість існування у цих угрупованнях «правоохоронної» системи, яку можуть сприйняти за чисту монету люди, не надто знайомі з реаліями ОРДЛО.

Таким чином робиться підміна понять: жертвою міжнародного тероризму стає не суверенітет України, а нібито «народ Донбасу». Не випадково ватажки «ЛДНР» Ігор Плотницький та Олександр Захарченко все частіше застосовують у виступах назву «тимчасово окуповані території республік», кажучи про підконтрольні уряду України райони Донеччини та Луганщини.

Одним із можливих наслідків формування іміджу «терористичної України» може бути проголошення права «ЛДНР» на будь-які заходи щодо захисту. Навіть до звернення до Російської Федерації з проханням ввести війська та облаштування кордону по лінії розмежування.

Олександр Бєлокобильський – журналіст

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода