Угруповання «ЛНР» звинуватило в «тероризмі» Порошенка на вимогу ветерана боротьби з бандерівцями

(Рубрика «Точка зору»)

Так звані «кримінальні провадження» порушили стосовно керівників України й народних депутатів в угрупованні «ЛНР», що визнане в Україні терористичним, і яке діє на окупованій частині Луганщини за підтримки Росії.

Цього вимагав, зокрема, ветеран, який, за його твердженнями, воював проти бандерівців після Другої світової війни. Але, надто не швидко відреагувала так звана «держбезпека» угруповання «ЛНР», від донецьких відстали все одно майже на 2 роки. Чому ж зараз так оперативно зворушилися?

Справжньою виставою у двох частинах від так званого «міністерства держбезпеки» угруповання «ЛНР» закінчився тиждень у Луганську.

Перша частина – звернення «Республіканської організації ветеранів» до так званого «МДБ». У п’ятницю, 13-го, дідусі з орденами та медалями просили очільника цієї «установи» відкрити провадження щодо українських високопосадовців. Останніх облаяли «націоналістами», звинуватили у «геноциді» та вимагали судити.

Другою частиною вистави стало оголошення «міністерством держбезпеки», що «порушені кримінальні провадження» проти цілої низки можновладців – від Петра Порошенка до депутата Олега Ляшка. Також проголошені «терористичними» добровольчі батальйони, більшість з яких зараз діють у складі ЗСУ та МВС.

Цікаво, що серед обурених ветеранів був і дідусь, який прославився 5 років тому розповіддю, як він після Другої світової влаштовував облави у Карпатах та висилав українців до Сибіру. А рік тому отримав автівку від так званої «генпрокуратури» угруповання «ЛНР».

Гра в імітацію

Вступне слово зі звинуваченнями «київського режиму» промовив голова «республіканської організації ветеранів» Михайло Гайдуков. Він 1938 року народження, тому до ветеранів має стосунок лише «організаційний».

Ветеранську організацію «регіонали» довірили йому ще кілька років тому, а перед цим він довго очолював Федерацію профспілок Луганської області. Завдання його майже не змінилось: на обох посадах Гайдуков мав висловлюватися від імені «широких мас» на підтримку лінії «керуючої й направляючої партії». Офіційні профспілки, як відомо, до реального захисту прав трудівників жодних зусиль не докладали.

Цього разу він нагадав про рішення Драгомилівського суду міста Москви (Росія), який визнав Революцію гідності «державним переворотом», а її лідерів – «державними злочинцями». І висловив сподівання, що звернення ветеранів стане підставою для засудження «злочинців» за якимись «міжнародними юридичними нормами».

Звертає увагу момент, коли один з ветеранів наводить приклад жорстокості українських військових.

«На вулиці Совєтській діти грали мирно. Літак прилетів, скинув бомбочки – й дітей… Діти пропали, невинні люди…» – сказав Василь Афанасьєв.

Йдеться про суперечливий «авіаудар» по захопленій Луганській ОДА 2 червня 2014 року. Українські військові так і не визнали цього обстрілу, та справа в іншому. Дітей серед загиблих і постраждалих тоді не було. Звідки вони взялися у виступі? А з’явилися вони – із пам’ятника. На пам’ятнику на вшанування 8 дорослих, загиблих від «авіаудару» зображена людина в уніформі з дитиною на руках.

Рік тому я писав в одній публікації: «Цілком ймовірно, що ще через рік луганчани, дивлячись на пам’ятник, почнуть говорити, що біля обладміністрації тоді загинули й діти». Ось, цей день вже настав.

Заслужений борець із бандерівцями

Ветерани, у свою чергу, згадували про свою боротьбу з «проявами націоналізму, який ішов з Заходу за підтримки закордонних націоналістів» у 1940-50 роках. Один із них – відомий українській спільноті «борець із бандерівцями» Федір Чернецький. Він прославився у травні 2011-го після виступу на сесії Луганської облради.

«Ви знаєте, радянську владу не любили. Щойно оберуть голову колгоспу – сім’ю повісили. Тільки виберуть до виконкому – сім’ю повісили. Ми їх дивізією з собаками в лісах оточували. Ловили, саджали у вагон і всіх їх, негідників, – у Сибір! Тому вони і мстять зараз і Росії, і Сталіну, і так далі», – говорив Федір Чернецький 11 травня 2011 року.

Оприлюднення цього відео місцевим сайтом «Lugansk. Медіа стиль» викликало резонанс в інтернеті. Проте кату українських повстанців ніхто нічого не зробив.

Тоді у нього на погонах було дві зірки підполковника, на теперішньому відео з «МДБ» – три полковницькі зірки. Треті зірки (це помітно) – новіші від решти. Вочевидь, наступне звання йому присвоїли вже за часів угруповання «ЛНР», бо на світлинах святкування 9 травня 2013 року він був іще підполковником.

Чернецький користувався увагою з боку влади й раніше. У 2010 році від президента Януковича він отримав автомобіль Geely. У 2015 році машину вкрали та розібрали на запчастини. Так звана «генпрокуратура» угруповання «ЛНР» не змогла спіймати злодія, і замість тієї автівки Чернецькому подарувала Daewoo Lanos. Не кожному ветерану таке щастя буває.

​Звідки несподіваний поспіх ватажків «ЛНР»?

Хіба могло так зване «міністерство держбезпеки» угруповання ЛНР» відмовити такій делегації? Новина про зустріч ветеранів із очільником «МДБ» Леонідом Пасічником з’явилась на сайті «установи» пізно ввечері у п’ятницю, 13 січня. А вже у суботу зранку оприлюднена заява: «МДБ ЛНР» порушило кримінальні справи стосовно низки вищих державних посадових осіб, народних депутатів і політичних діячів України».

Згідно з повідомленням, «розслідування» проводиться щодо Олександра Турчинова, Петра Порошенка, Арсенія Яценюка, Арсена Авакова, Олега Тягнибока, Віталія Кличка, Олега Ляшка, Дмитра Яроша, Ігоря Коломойського, Юлії Тимошенко, Андрія Парубія, Степана Полторака, Василя Грицака, Валентина Наливайченка та інших.

Порушено так звані «кримінальні справи» також стосовно Юрія Берези, Андрія Білецького, Костянтина Гришина, Ігоря Коломойського, Сергія Мельничука. А Добровольчий український корпус «Правий сектор», батальйони «Азов», «Айдар», «Донбас», «Дніпро-1», «Україна», «Шахтарськ», «Торнадо», «Миротворець» та інші оголошені «незаконними військовими формуваннями», які «продовжують терористичну діяльність на території, що нині підконтрольна угрупованю «ЛНР».

Варто згадати, що в угрупованні «ДНР» подібні «справи» відкривали двічі. Спочатку у лютому 2015-го так звана «генпрокуратура» цього угруповання розпочала «слідство» щодо Петра Порошенка, Арсенія Яценюка та Олександра Турчинова. А через рік, у квітні 2016-го, ватажок «ДНР» Олександр Захарченко заявив: «Буду анонсувати відкриття кримінальних справ щодо Порошенка, Турчинова – усіх, хто причетний до смерті жителів Донбасу і розв’язанню конфлікту».

Чому ж у Луганську схаменулися лише зараз?

Можливо, відповідь – у програному так званому «МДБ» раунді тривалого протистояння з Ігорем Плотницьким. Після чергової поразки «держбезпека» вкотре демонструє непримиренність у боротьбі проти тих, кого називають «укропами».

«Антиплотницька» пропаганда, інспірована «МДБ», значною мірою будується на тезі, що «глава» ніби працює на те, щоби «злити» «республіку» Україні. А йому протистоять «борці за ідею». З цим узгоджуються й гучні арешти українських патріотів на території, нині підконтрольній угрупованню «ЛНР», із абсурдними звинуваченнями.

Олександр Бєлокобильський – журналіст

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Кремль вирішив скинути Плотницького і приєднати угруповання «ЛНР» до «ДНР»?