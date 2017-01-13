(Друкуємо мовою оригіналу)

Снаряжение российских десантников обнаружили сотрудники СБУ в «серой зоне» Марьинского района. Это очередное доказательство присутствия армии России на Донбассе, считают в Службе безопасности. По данным Военной прокуратуры, за участие в войне на Донбассе за все время осужден 31 российский военнослужащий.

Во время зачистки «серой зоны» в Марьинском районе Донецкой области оперативники СБУ, отрабатывая местность в поисках диверсионных групп, нашли ранец десантника с российской маркировкой. А также патроны, мину и медицинский пакет из России. Такую информацию сообщила Служба безопасности Украины. Это в очередной раз подтверждает присутствие военных России на территории Украины, считают в СБУ.

На Донбассе с начала войны побывали военнослужащие минимум из 140 российских военных частей, сообщил спикер информационно-разведывательной организации InformNapalm​ Михаил Макарук.

Часто военные проходят первичный курс обучения на ростовских полигонах, а затем начинается их путь на восток: на Донбасс и в Сирию, тому есть много подтверждений, сообщил Михаил Макарук.

«После этих учений они едут на Донбасс повоевать. Там у них ничего не получается, и в большинстве случаев они становятся «нашим плодородным черноземом». В других случаях российские военные обучаются, вспоминают свои навыки на Донбассе и оказываются в Сирии, как это было с морскими пехотинцами и артиллеристами», – заявил Макарук.

«Это обычные наемники»

Кроме кадровых военных советников, на Донбасс приезжает много так называемых «солдат удачи» из неблагополучных регионов России, которые надеются хоть как-то подзаработать, рассказывает Михаил Макарук.

Это обычные наемники, которые даже не попадают под Женевскую конвенцию о военнопленных. Они вывозят с территории оккупированного Донбасса ковры, унитазы, занимаются откровенным грабежом и мародерством

«Подзаработать денег. Это обычные наемники, которые даже не попадают под Женевскую конвенцию о военнопленных. Про что можно говорить, если они вывозят с территории оккупированного Донбасса ковры, унитазы, занимаются откровенным грабежом и мародерством», – говорит Макарук.

В информационно-разведывательной организации InformNapalm неоднократно фиксировали, что Россия завозит на территорию Донбасса высокотехнологичное оружие, например, систему радиоподавления «Житель». Тому есть фотоподтверждения. Именно для обслуживания подобной техники в основном и нужны сейчас российские специалисты, говорит член Международной расследовательской организация Вellingcat. Ранее ее эксперты обнародовали данные, что за участие в боевых действиях на Донбассе российским военным вручили около 4 тысяч орденов и медалей.

«По нашим данным, сейчас подавляющее большинство российских военнослужащих на Донбассе работают в роли технической поддержки. В частности, такого высокотехнологичного оборудования, как системы радиоподавления и радиоперехвата, беспилотники и другое. Поскольку боевики не владеют необходимыми навыками для этого», – сообщили эксперты Вellingcat.

Более 30 пленных военнослужащих России осуждены в Украине

ВСУ неоднократно брали в плен российских солдат. Военная прокуратура Украины сейчас оформляет дела для того, чтобы передать их в международный уголовный суд, об этом в эфире «5-го канала» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

57 человек осуждено. Из них 31 – это военнослужащие Российской Федерации

«Все видели, что Александров и Ерофеев были осуждены на 12-14 лет. И они не обжаловали свои приговоры, поскольку их обменяли. Это говорит о том, что они признали свою вину, участие в агрессивной гибридной войне против нашего государства на территории нашего государства. Таких фактов можно привести много. 57 человек осуждено. Из них 31 – это военнослужащие Российской Федерации», – заявил Матиос.

Военные аналитики считают, что на данный момент Россия продолжает проводить на Донбассе обычную ротацию войск. Существенного наращивания военного присутствия в последнее время пока не наблюдается.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)