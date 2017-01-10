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В оккупированном Снежном боевики организовали для подростков военную игру «Заря-2017». Эти соревнования являются аналогом советской «Зарницы». Боевики их проводят регулярно. В школах на неподконтрольной территории детям преподают так называемые «уроки гражданственности», возобновлены уроки начальной военной подготовки. Психологи и педагоги считают: этим комплексом боевики пытаются переформатировать сознание молодежи, и это хорошо подготовленная и отработанная в России система.

7 команд из «ВУЗов» оккупированных Донецка и Луганска с 9 января будут неделю соревноваться в военном мастерстве. Для этого «минобороны» и «минобразования» боевиков организовали игру «Заря-2017». Полоса препятствий, физподготовка, умение обращаться с оружием – классический набор, пришедший из советской «Зарницы». Так называемый «первый замглавы» «минобразования» группировки «ДНР» Михаил Кушаков заявил студентам, что они должны быть продолжателями «подвигов» боевиков, участвовавших в войне на Донбассе.

Победители таких игр выезжают на финалы в Россию, рассказывает эксперт по информационной безопасности Вячеслав Гусаров: «Этим летом около десяти команд этих вот оккупированных донецких и луганских территорий (группировок «ДНР» и «ЛНР») ездили в российские лагеря военно-спортивных навыков. Они там соревновались, они привезли массу призов, они показали, что они этим гордятся. Растет количество молодежи, которая пытается патриотически настраиваться на то, что происходит у сепаратистов. И контрмероприятий проводить мы не можем».

Военную подготовку школьникам преподают боевики группировки «ДНР»

Кроме того, что на оккупированных территориях регулярно проводят так называемые военные игры, сепаратисты в 2016 году ввели в школах начальную военную подготовку. Об это объявили на центральном канале боевиков «Новороссия»: «Министр образования и науки» «ДНР» Лариса Полякова сообщила, что принято «решение» вернуть в школьную программу начальную военную подготовку. Для учащихся будут преподавать бывшие «военнослужащие» «ДНР», которые не могут нести «службу» из-за ранений».

Военные игры и уроки военной подготовки – только часть идеологического воспитания молодежи, которую для боевиков разработали в Кремле, считает Вячеслав Гусаров. В школах ввели так называемые «уроки гражданственности» – это смесь переписанной новейшей истории Украины, в частности Донбасса, и мировой политики через призму взглядов боевиков. Все достижения науки и культуры Украины приписываются России, например, «Повесть временных лет», написанная в Киеве, считается «российским историческим документом».

Алексей учится в донецкой школе в десятом классе. Он рассказывает, что учебников по «урокам гражданственности» нет, и учителя все диктуют из присланных им «методичек». Алексей рассказывает, что лично ему эти «уроки» не нравятся, но конспекты пишет исправно, так как постоянно проверяют.

«Преподают, как создавалось «государство» «ДНР», рассказывают, какие есть «кодексы», «порядки». Рассказывают праздники «государственные», рассказывают про личности, «референдумы» – ну, про все политическое пытаются нам рассказать. Учитель нам преподает, как и кем разрабатывалось оружие. Где расположено это оружие и для какой дистанции боя», – рассказывает школьник Алексей.

«С патриотическим воспитанием в украинских школах все в порядке»

Украина не может защитить молодежь на неподконтрольных территориях от «идеологического» прессинга сепаратистов. Однако государство пытается создать условия, чтобы дети и подростки переходили получать образование из оккупированных в подконтрольные Украине территории, заявил Радио «Донбасс.Реалии» заместитель министра образования Украины Павел Хобзей. «С патриотическим воспитанием в украинских школах все в порядке», считает заместитель министра.

«Социология показывает хорошие результаты патриотического настроя учеников. У нас все хорошо, тем более есть примеры, на которых можно учиться. Есть герои, которые сражаются за независимость Украины, и они показывают хороший пример. Мы сотрудничаем с Министерством обороны, с общественными организациями. Есть программа по указу президента по военно-патриотическому воспитанию, это отрабатывается в наших школах также», – говорит Хобзей.

Боевики называют «Зарю-2017» игрой. Однако на своем ресурсе они выложили фотографии, где участники стоят в настоящей военной форме и экипировке. Не хватает только оружия.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)