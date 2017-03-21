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22 Березень 2017, Київ 00:02
Новини | Події

До Запоріжжя прибули на лікування 25 дітей із «сірої зони» та зони бойових дій на Донбасі

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До Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні прибули на лікування 25 дітей, які мешкають у зоні бойових дій та в «сірій зоні» на Донбасі і де відсутня можливість надання висококваліфікованої спеціальної медичної допомоги. Їх до Запоріжжя супроводжували батьки та військові з командування «Схід». Медична допомога надаватиметься дітям в рамках проекту «Допомога йде».

Діти з батьками у лікарні розміщені в окремому відділенні, де вони будуть жити під час курсу лікування.

«Сьогодні дітей оглянуть лікарі-педіатри загального профілю, завтра дітей будуть дивитися вузькі фахівці. Для нас не проблема на наші 450 ліжок прийняти 25 дітей. Ми до цього готові. За останні роки ми з зони АТО пролікували понад тисячу дітей. Тому ці 25 дітей у плановому порядкові зможемо пролікувати, поставити діагнози та відправити далі на реабілітацію до наших запорізьких санаторіїв. Нам заздалегідь надали список дітей, інформацію про їхній вік та діагнози. Пацієнти є з тонзилітами, аденоїдами, грижами, бронхіти – різні діагнози. До 20 діагнозів», – розповів головний лікар Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні Юрій Борзенко.

Запоріжжя – другий регіон, який приймає на лікування мешканців прифронтових територій у рамках проекту «Допомога йде».

«Цей проект стартував із Дніпра. Ініціатором був колектив 6-ї міської клінічної лікарні. Потім до проекту приєдналася обласна дитяча клінічна лікарня та обласний центр офтальмології. Ми пролікували 28 дітей у Дніпрі зі складними діагнозами – два випадки видалення нирки, операція на серці. Діти потрапили буквально у необхідну хвилину. Є складні діагнози по дорослих, які були у 6-й міській лікарні – операції онкологічного характеру тощо. Зараз ми вже працюємо з Миколаївською областю: звернулися до їхнього голови ОДА з проханням приєднатися до проекту», – повідомив офіцер відділу військово-цивільного співробітництва командування «Схід» Збройних сил України, координатор проекту «Допомога йде» Борис Кутовой.

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