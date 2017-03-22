СБУ чекає від Білорусі детальнішої інформації щодо «таборів бойовиків»

Служба безпеки України просить Білорусь надати більш докладну інформацію щодо заяви білоруського президента Олександра Лукашенка про розміщення в Україні баз підготовки бойовиків, заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

За його словами, СБУ серйозно поставилася до заяви Лукашенка. «Наша служба направила запит по наших каналах, і ми очікуємо додаткову інформацію від наших колег», – повідомив Ткачук.

При цьому СБУ спростовує інформацію білоруських прикордонників про прорив з території України 20 березня автомобіля зі зброєю й вибухівкою.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 березня заявив про затримання в країні «кількох десятків бойовиків, які готували провокації зі зброєю». За словами Лукашенка, їхні тренувальні табори були в районі Бобруйська і Осиповичів.

«Решта таборів – в Україні, по-моєму, в Литві або в Польщі, не буду стверджувати, але десь там. Гроші йшли через Польщу і Литву до нас. Ми буквально в ці години затримали пару десятків бойовиків, які готували провокацію зі зброєю», – сказав Олександр Лукашенко 21 березня у Могилеві.

У посольстві України в Білорусі висловили «жаль» з приводу «звинувачень громадян України у можливій причетності до екстремістської діяльності».

Заяви про нібито причетність України до «масових заворушень» у Білорусі звучать не вперше прозвучали напередодні президентських виборів 2015 році, тоді казали про нібито затриманих «200 українців з битами і однією гранатою», також «український слід» знаходили в акціях протесту.

Раніше цього тижня білоруські прикордонники заявляли про «прорив кордону» з боку України озброєними людьми на джипі. Але пізніше білоруська сторона визнала аргументи української сторони з приводу інциденту з автомобілем: підстав говорити про те, що автомобіль прибув з українського пункту пропуску, немає.