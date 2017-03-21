Лукашенко заявив про затримання у Білорусі «десятків бойовиків зі зброєю»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання в країні «кількох десятків бойовиків, які готували провокації зі зброєю». За словами Лукашенка, їхні тренувальні табори були в районі Бобруйська і Осиповичів.

«Решта таборів – в Україні, по-моєму, в Литві або в Польщі, не буду стверджувати, але десь там. Гроші йшли через Польщу і Литву до нас. Ми буквально в ці години затримали пару десятків бойовиків, які готували провокацію зі зброєю», – сказав Олександр Лукашенко 21 березня у Могилеві.

Представники влади країн, згаданих Лукашенком, наразі не коментували його заяв.

Білоруська служба Радіо Свобода наразі не змогла уточнити озвучену Лукашенком інформацію у КДБ і МВС Білорусі – речники цих відомств не відповідають на телефонні дзвінки. У Слідчому комітеті пообіцяли уточнити інформацію пізніше.

Раніше Лукашенко звинуватив західні спецслужби в підтримці у його країні так званої «п’ятої колони», яка загрожує стабільності.

Лукашенко, як передають його слова білоруські інформагенції, заявив, що «західні фонди під керівництвом західних спецслужб» намагаються «загострити ситуацію в Білорусі», підтримуючи «хуліганів», які провокують заворушення. Лукашенко додав, що його уряд реагуватиме на ці заворушення, які турбують його більше, ніж розгортання військ НАТО поблизу білоруського кордону.

Лукашенко не сказав, кого саме він вважає «п'ятою колоною» і тими, хто нагнітає напруженість

Слова президента Білорусі прозвучали на тлі масових протестів проти так званого «закону про дармоїда» в різних містах країни. Влада забороняє багато акцій, штрафують і відправляють під адміністративний арешт організаторів. На 25 березня, коли в Білорусі відзначають День волі, заплановані наймасштабніші протести.