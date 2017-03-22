У МЗС Росії назвали «цинічною» заборону Самойловій на в’їзд в Україну

У МЗС Росії назвали «цинічною» заборону на в’їзд в Україну представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойловій. Про це заявив російській агенції «ТАСС» статс-секретар, заступник голови МЗС Росії Григорій Карасін.

«Це черговий обурливий, цинічний і нелюдяний акт київської влади», – сказав Карасін.

Сьогодні речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що Служба безпеки України заборонила на три роки в’їзд до України представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойлової, яка незаконно відвідала анексований Крим.

12 березня Росія визначилася зі своїм представником на «Євробачення» – країну мала представити співачка Юлія Самойлова, яка з дитинства пересувається на інвалідному візку.

Співачка виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року на гала-концерті фестивалю «Світ спорту та добра». Таким чином, співачка порушила постанову Кабінету міністрів України №367 від 4 червня 2015 року, згідно з якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для в’їзду на територію Криму. Раніше Україна уже вживала заходів до російських артистів, які виступали в Криму.

Цього року міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у Києві.