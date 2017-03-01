«Ми – не маріонетки шоу-бізнесу»: O.Torvald проти стереотипів «Євробачення»

Не в офіційному конференц-залі, а в камерному барі в центрі Києва зібрав прес-конференцію гурт O.Torvald, який виграв національний відбір та представлятиме Україну на «Євробаченні-2017». Саме у підвалі вже неіснуючого закладу «44» музиканти грали свої перші концерти. Соліст Женя Галич та інші дотичні до пісенного конкурсу люди розповіли про українські амбіції щодо організації травневого «Євробачення».

Гурту O.Torvald вже 12 років, і весь цей час учасники намагались вийти за рамки спершу власних гаражів, а потім і камерних барів. Тож перемога на відборі пісенного конкурсу «Євробачення» має означати: якщо жити музикою, можна потрапити на найпрестижніші сцени світу. Про це говорив соліст O.Torvald Женя Галич на першій прес-конференції гурту як конкурсанта від України.

«Не робіть із нас національних героїв. У цьому році туди їде гурт простих хлопців. Ми – не шоу-бізнесові маріонетки, у нас ніколи не було продюсера. Ми ніколи не були на конкурсах талантів. Ми, паяючи у пачці цигарок примочки гітарні у гаражі, навіть не думали, що так станеться», – говорить Галич.

Після оголошення результатів, каже, відразу відчув визнання. Консьєржка під’їзду, яка раніше віталась із ним через раз, обійняла, щойно побачила. Вчителі полтавської школи, де вчився, почали писати у соцмережах, що завжди у нього вірили, навіть якщо у минулому і не чув від них слів підтримки, говорить Галич. Телефонували та давали поради колеги по сцені – Святослав Вакарчук, Андрій Хливнюк, Джамала.

«Ти кращий, ніж Монатик»

Та найбільше раділа донька, говорить соліст гурту O.Torvald.

«У неї є дуже цікавий ритуал, не знаю, з чим він пов’язаний. Вона тикала мені пальцем в око вранці і казала: ти переміг, ти переміг, ти кращий, ніж Монатик (не брав участі у відборі на «Євробачення» – ред.). Просто до цього вона дивилась церемонію вручення нагород YUNA, що була незадовго до фіналу (відбору на «Євробачення» – ред.), і там постійно Діма брав якісь нагороди, а нам нічого не перепало. І коли вона побачила, що ми теж щось отримали, для неї тато став кращим за Монатика. І для мене це найкраща похвала», – говорить Женя Галич.

Попереду в гурту та організаторів багато роботи. До 10 березня потрібно визначитись із постановником номера та пошити кілька варіантів сценічних костюмів, говорить керівник національного відбору «Євробачення» від телеканалу СТБ Наталія Франчук. А для того, щоби познайомити гурт із іншими конкурсантами, пресою та букмекерами, O.Torvald трохи згодом відправлять на спеціальні вечірки, організовані європейською командою «Євробачення».

«Є дві головні вечірки: одна в Амстердамі, одна в Лондоні. В Амстердам хлопці поїдуть точно. А що стосується Лондона – справа не в грошах, справа у візах. Шенген у них є, а щодо Лондона – ми зробимо усе можливе для цього. І я думаю, у Лондон вони теж потраплять. Як показала практика спілкування з артистами, які представляли країну, в тому числі з Русланою: робити промотури, щоби представляти країну не обов’язково», – розповідає Франчук.

Попереду в гурту робота над промо, англійською мовою і вокалом

O.Torvald поки заявлений як єдиний рок-гурт, що братиме участь у традиційно «попсовому» «Євробаченні» цього року. Та музиканти говорять, що не планують підлаштовуватись під формат конкурсу. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Женя Галич розповів, як вони готуватимуться до травневого виступу.

«Нам трішечки важче, адже не буде півфіналу – як країна-учасник ми зразу входимо в фінал. І нам потрібно буде не тільки працювати над постановкою, вокалом, англійською, а ще і над промо. Це дасть можливість представити себе гідно, і країни дізнаються про нас заздалегідь», – говорить соліст O.Torvald.

Гурт O.Torvald дуже багато працював, щоби бути зараз на своєму місці, говорить музичний критик Сергій Кейн. Їхній головний інтерес – шукати нову і нову аудиторію, тому вони радо беруть участь у відомих фестивалях, як польський «Пристанок Вудсток» та «Євробачення».

«Значно ширша аудиторія, ніж лише прихильники року, готова сприймати цю музику. А те, що це дасть Україні для статусу… ну, я не сказав би, що рок-група на «Євробаченні» – це рідкісне явище. Всі ми розуміємо, що на сцені «Євробачення» вони не будуть грати як рок-гурт: гітари не будуть підключені, оскільки це конкурс більш пісенний, вокальний. І решта іде в мінусі. Тому гаражні виступи навряд дадуть йому якийсь досвід для «Євробачення», – говорить Кейн.

Всі звикли, що від нас їдуть красиві дівчата – Мірошниченко

Україна вирізнятиметься також форматом ведучих. Зазвичай, хоча це і не закріплене правило, «Євробачення» ведуть жінка та чоловік. Травневий конкурс у Києві ж представлятимуть відразу троє чоловіків – Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко.

«Всі звикли, що від нас їдуть красиві дівчата чи «Гринджоли» їдуть, а цього року гурт O.Torvald. Сподіватимемось, Європа оцінить наші намагання. Тим більше, що Україна буде також представлена трьома ведучими-чоловіками. Покажемо чоловічу силу, що у нас і чоловіки гарні», – говорить Мірошниченко.

Україна вже визначилась зі своїм конкурсантом на цьогорічний конкурс, а у Росії це залишається інтригою. Зокрема, російський співак та депутат Держдуми Йосип Кобзон 1 березня заявив, що Росія взагалі не має брати участі у «Євробаченні-2017». Раніше його колега, депутат Віталій Мілонов закликав генерального директора російського «Першого каналу» Костянтина Ернста відмовитися від трансляції конкурсу.

Служба безпеки України планує не впускати на територію держави тих виконавців та членів їхньої команди, які входять до «чорного списку» артистів із антиукраїнською позицією.