У Сумах активісти «перейменували» відділення «Сбербанку» на акції з блокування його роботи

Активісти провели у середу в Сумах акцію блокування роботи однієї з філій «Сбербанку» і влаштували символічне «перейменування» фінансової установи. В акції взяли участь декілька десятків активістів партій та громадських організацій, зокрема були представники «Національного корпусу», «Правого сектору», «Свободи» та «Соколу».

Протестувальники обклеїли вікна та вхід офісу банку листівками з написом «Увага! Це банк країни-агресора. Він буде закритий. Терміново забирайте свої гроші». Крім того, вони фарбою написали на вікнах та дверях будівлі «Геть окупанта! Стоп смерть!».

Після цього учасники акції заклеїли частину вивіски словом «Смерть» так, щоб вийшло замість «Сбербанк» – «Смертьбанк». Також хтось із протестувальників облив червоною рідиною вхідні двері та вікна відділення. Як передає кореспондент Радіо Свобода, протестувальники встановили намет. Близько десятка залишились «чергувати» на ніч.

Голова сумського осередку партії «Національний корпус» Сергій Яременко повідомив Радіо Свобода, що активісти вирішили стояти під стінами «Сбербанку», доки не закриються усі філії у Сумах. Також він заявив, що подібні акції протесту відбудуться і біля офісів інших «представників російського бізнесу» в Україні.

За акцією спостерігали більше десятка правоохоронців. За даними кореспондента Радіо Свобода поліцейські класифікували дії активістів як «хуліганство», склали протокол про правопорушення, але нікого не затримували, як і під час схожої акції 11 березня.

Наразі акції блокування роботи російського «Сбербанку» вже відбуваються у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Краматорську й інших містах України.

7 березня «Сбербанк Росії» повідомив, що «готовий до обслуговування осіб, які звернулися з «паспортами» «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку». У відповідь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк застосувати санкції до цієї фінансової установи.

У Національному банку України заявили, що якщо інформація про обслуговування російським «Сбербанком» власників «паспортів» ОРДЛО підтвердиться, то НБУ ініціюватиме запровадження до цього банку санкцій.

16 березня президент України ввів у дію рішення РНБО, відповідно до якого санкції терміном на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» «в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних із ними осіб».