Причиною вибухів у Балаклії є диверсія – Матіос

Диверсію назвав головною причиною вибухів на складах зброї в Балаклії головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

«За попередніми даними (тепер уже за результатами слідчих дій) слідчо-прокурорської групи військовоі прокуратури Харківського гарнізону та слідчого підрозділу СБУ у Харківській області (які перебувають на місці події), внаслідок диверсії сьогодні вночі о 2 годині 46 хвилин на декількох майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння ( танкові та артилерійські снаряди 125 та 152мм) поблизу міста Балаклія у Харківській області стався вибух, виникла пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів», – написав Матіос у Facebook.

Він уточнив, що загальна площа арсеналу становить 368 гектарів, на яких розміщувалися 138 тисяч тонн боєприпасів.

Відео з Youtube-каналу Simon Phoenix

«З огляду на можливість збільшення площ детонації боєприпасів та їхній розліт організовано евакуацію місцевого населення з населених пунктів Вербовка та Яковенкове. Вживаємо всіх можливих заходів для недопущення людських жертв, встановлення очевидців диверсії та огляду місця події. На місце події прибула важка протипожежна бронетехніка Міноборони. Готується до вильоту безпілотний літальний апарат для встановлення реальних обсягів уражених вибухами площ арсеналу», – додав головний військовий прокурор.

«Ми прокинулися о третій ночі від звуку потужного вибуху і дрижання скла у вікнах. Схопили документи, гроші і виїхали в бік Цемзаводу. На дорозі суцільний затор, узбіччям ідуть жінки в нічних сорочках, босоніж і з дітьми на руках. Зі сторони арсеналу стоїть вогняне зарево. Люди кажуть, що це теракт або диверсія», – передає сайт міста Балаклія слова однієї з жительок, яка втекла із зони небезпеки.

У місті Балаклія живе до 30 тисяч людей, місто оточене також кількома селами.

Відео з Youtube-каналу Роман Чуловский

Генеральний штаб Збройних сил України наприкінці 2016 року повідомляв, що 26 грудня близько 3:00 була здійснена спроба диверсії на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік міста Балаклія Харківської області. Тоді силами військових диверсії вдалося запобігти, ішлося в повідомленні Генштабу.

29 жовтня на складах з озброєнням неподалік міста Сватове на Луганщині сталася пожежа. На складах зберігалося майже 3,5 тисячі тонн боєприпасів, внаслідок детонування боєзапасу загинули четверо людей, серед яких одна цивільна жінка.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив за результатами розслідування, що причиною пожежі на складі боєприпасів на Луганщині стала недбалість посадових осіб.