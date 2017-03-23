Через вибухи в Балаклії по тривозі піднятий весь особовий склад поліції Харківщини – начальник

З 3:00 по тривозі був піднятий весь особовий склад харківської поліції. Про це у Facebook повідомив начальник Національної поліції в Харківській області Анатолій Дмитрієв.

«Залучили для перекриття автомагістралей додаткові сили. Розставили блокпости, для несення служби залучили особовий склад сусідніх відділів поліції Ізюмського, Барвінківського та Чугуївського районів області. Патрульна поліція цілодобово контролюватиме ситуацію в місті, щоб уникнути фактів мародерства», – проінформував начальник обласної поліції.

«По місту працюють піші патрулі. Залучаємо до цієї роботи бійців Нацгвардії. Силами поліції також забезпечено супроводження автобусів з евакуйованими громадянами», – додав Дмитрієв.

Зранку 23 березня в місті Балаклія Харківської області на території військового складу тривають вибухи різної інтенсивності. Пожежа з подальшою детонацією боєприпасів розпочалася о 2:46.

«З можливої зони ураження (міста Балаклія та двох прилеглих населених пунктів Балаклійського району) проводиться евакуація», – повідомили в ДСНС. Нині Балаклію та прилеглі села залишили вже понад 20 тисяч людей.

Диверсію назвав головною причиною вибухів на складах зброї в Балаклії головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.