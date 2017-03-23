Жертв унаслідок вибухів у Балаклії немає – Полторак

Внаслідок вибухів, які розпочалися вночі 23 березня на військовому складі в Балаклії на Харківщині, наразі немає жертв серед військовослужбовців і цивільного населення. Такі попередні дані на брифінгу в Києві оприлюднив міністр оборони України Степан Полторак.

Причиною вибухів, за попередніми висновками, є диверсія – вибух, який здійснила диверсійно-розвідувальна група, вказав очільник оборонного відомства. Міністр зазначив, що пожежа ще триває на третині всього арсеналу. Розліт снарядів складає до двох кілометрів. Полторак не став прогнозувати, коли вдасться ліквідувати пожежу.

Він підтвердив дані ДСНС, що із зони, де тривають вибухи, евакуйовано 20 тисяч цивільних. «У цьому районі закритий повітряний простір для всіх літальних апаратів», – вказав також Полторак.

Зранку 23 березня в місті Балаклія Харківської області на території військового складу тривають вибухи різної інтенсивності. Пожежа з подальшою детонацією боєприпасів розпочалася о 2:46.

Диверсію назвав головною причиною вибухів на складах зброї в Балаклії головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.