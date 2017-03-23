Вибухи боєприпасів на військовому складі в Балаклії (фотогалерея)

У Харківській області поблизу Балаклії в ніч на 23 березня (о 2:46) на військовому складі здетонували боєприпаси. Через вибух на території військового складу евакуйовано майже 20 тисяч жителів прилеглих населених пунктів. Причиною вибухів, за попередніми висновками, є диверсія, але не виключають і службову недбалість. Зранку 23 березня в Балаклії на території військового складу тривають вибухи різної інтенсивності.