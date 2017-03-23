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23 Березень 2017, Київ 15:08
Фотогалереї

Вибухи боєприпасів на військовому складі в Балаклії (фотогалерея)

У Харківській області поблизу Балаклії в ніч на 23 березня (о 2:46) на військовому складі здетонували боєприпаси. Через вибух на території військового складу евакуйовано майже 20 тисяч жителів прилеглих населених пунктів. Причиною вибухів, за попередніми висновками, є диверсія, але не виключають і службову недбалість. Зранку 23 березня в Балаклії на території військового складу тривають вибухи різної інтенсивності.
У Балаклії проживає близько 30 тисяч чоловік
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У Балаклії проживає близько 30 тисяч чоловік

Пожежа з подальшою детонацією боєприпасів розпочалася о 2:46. ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО
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Пожежа з подальшою детонацією боєприпасів розпочалася о 2:46.
ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО

На артскладах зберігаються 138 тисяч тонн боєприпасів, а загальна площа арсеналу розташована на 368 гектарах
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На артскладах зберігаються 138 тисяч тонн боєприпасів, а загальна площа арсеналу розташована на 368 гектарах

Влада&nbsp;евакуювала у 10-ти кілометровій зоні близько двадцяти тисяч людей
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Влада евакуювала у 10-ти кілометровій зоні близько двадцяти тисяч людей

Наразі немає жертв серед військовослужбовців і цивільного населення. Такі попередні дані на брифінгу в Києві оприлюднив міністр оборони України Степан Полторак
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Наразі немає жертв серед військовослужбовців і цивільного населення. Такі попередні дані на брифінгу в Києві оприлюднив міністр оборони України Степан Полторак

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що прокуратура розглядає&nbsp;дві версії&nbsp;причин вибухів, що почалися у ніч на 23 березня. Пріоритетною, за його словами, є версія про диверсію, але не виключають і службова недбалість
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Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що прокуратура розглядає дві версії причин вибухів, що почалися у ніч на 23 березня. Пріоритетною, за його словами, є версія про диверсію, але не виключають і службова недбалість

Пожежна та рятувальна техніка МНС поблизу артскладів
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Пожежна та рятувальна техніка МНС поблизу артскладів

Зранку 23 березня в Балаклії Харківської області на території військового складу тривають вибухи різної інтенсивності
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Зранку 23 березня в Балаклії Харківської області на території військового складу тривають вибухи різної інтенсивності

Оболонка снаряду, викинутого вибухом на дорозі поблизу Балакії
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Оболонка снаряду, викинутого вибухом на дорозі поблизу Балакії

Українські військові патрулюють територію біля&nbsp;Балаклії
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Українські військові патрулюють територію біля Балаклії

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