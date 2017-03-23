Радіус евакуації навколо артскладів збільшили – речник президента

Влада ухвалила рішення про збільшення до 10 кілометрів радіусу зони проведення евакуації навколо артилерійських складів Міністерства оборони України у Балаклії Харківської області, де тривають вибухи, повідомив речник президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко.

«Починаючи з 3-ї ночі, голова Харківської ОДА і міністр оборони доповідали Петрові Порошенкові про ситуацію в районі Балаклії. Ухвалено рішення про збільшення радіусу евакуації до 10 кілометрів. Уже евакуйовано 20 тисяч людей. За даними Юлії Світличної (голови Харківської ОДА – ред.), на щастя, жертв і поранених немає», – написав речник президента у Facebook близько 11:30 23 березня.

Він додав, що президент доручив міністрові оборони посилити охорону всіх військових об’єктів.

Раніше зона евакуації навколо охоплених вогнем складів становила п’ять кілометрів.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що прокуратура розглядає дві версії причин вибухів, що почалися у ніч на 23 березня. Пріоритетною, за його словами, є версія про диверсію, але не виключають і службова недбалість.

Він також заявив, що гасіння пожежі на складах наразі неможливе через детонацію боєприпасів.

Міністр оборони Степан Полторак раніше заявив, що пожежа ще триває на третині всього арсеналу. Розліт снарядів складає до двох кілометрів. Полторак не став прогнозувати, коли вдасться ліквідувати пожежу.

За словами міністра, пожежа не завдала значної шкоди обороноздатності України.

Міністр Полторак нагадав, що на цих складах у грудні 2015 року вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запалювальні снаряди з напалмом і закидали їх на територію арсеналу за допомогою дронів.

Раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на сторінці у Facebook зазначив, що на артскладах зберігаються 138 тисяч тонн боєприпасів, а загальна площа арсеналу розташована на 368 гектарах.