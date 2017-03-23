Прокуратура розглядає дві версії вибухів у Балаклії: диверсію і недбалість

Серед версій вибухів на складі боєприпасів у Балаклії Харківської області розглядається і службове недбальство, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Водночас, за його словами, основною версією залишається диверсія. «В минулому році на початку була здійснена перевірка умов дотримання техніки безпеки для таких арсеналів саме на Балаклійському арсеналі, після чого була збільшена штатна чисельність охорони. Тому говорити про халатність або випадковість навряд чи доводиться», – сказав Матіос 23 березня.

За його словами, опитані свідки заявляють, що перед вибухами чули гудіння ймовірно літального апарата.

Матіос наголосив, що правоохоронці зобов’язані розглянути обидві версії. «Перша, пріоритетна, про вчинення диверсії, інша – недбалість посадових осіб, які виконали або не виконали свої службові обов’язки щодо охорони арсеналу», – додав прокурор.

Він також заявив, що гасіння пожежі на складах наразі неможливе через детонацію боєприпасів.

Раніше про порушення справи за статтею «диверсія» у зв'язку з вибухами повідомила Служба безпеки України.

Через вибухи, що почалися в ніч на 23 березня, евакуювали майже 20 тисяч жителів довколишніх населених пунктів.

Міністр оборони Степан Полторак раніше заявив, що пожежа ще триває на третині всього арсеналу. Розліт снарядів складає до двох кілометрів. Полторак не став прогнозувати, коли вдасться ліквідувати пожежу.

За словами міністра, пожежа не завдала значної шкоди обороноздатності України.

Міністр Полторак нагадав, що на цих складах у грудні 2015 року вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запальні снаряди з напалмом і закидали їх на територію арсеналу за допомогою дронів.

Раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на сторінці у Facebook зазначив, що на артскладах зберігаються 138 тисяч тонн боєприпасів, а загальна площа арсеналу розташована на 368 гектарів.