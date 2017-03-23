СБУ кваліфікує як диверсію вибухи на складах у Харківській області

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом вибухів на військовому складі у Балаклії Харківської області за статтею «диверсія», повідомляє прес-служба відомства.

Раніше диверсію як попередню версію вибухів, що почалися в ніч на 23 березня, назвав міністр оборони України Степан Полторак.

«Одна з версій, це диверсія, зокрема скидання вибухового пристрою з безпілотника», – сказав міністр.

За його даними, постраждалих внаслідок вибухів немає, евакуйовані майже 20 тисяч жителів довколишніх населених пунктів.

Міністр зазначив, що пожежа ще триває на третині всього арсеналу. Розліт снарядів складає до двох кілометрів. Полторак не став прогнозувати, коли вдасться ліквідувати пожежу.

За словами міністра, пожежа не завдала значної шкоди обороноздатності України.

Міністр Полторак нагадав, що на цих складах у грудні 2015 року вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запальні снаряди з напалмом і закидали їх на територію арсеналу за допомогою дронів.

Раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на сторінці у Facebook зазначив, що на артскладах зберігаються 138 тисяч тонн боєприпасів, а загальна площа арсеналу розташована на 368 гектарів.