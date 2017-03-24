Суди Криму розглянуть апеляції на арешт фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» і скаргу Полозова на допит ФСБ – Смедляєв

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму сьогодні почне розглядати апеляції на продовження арешту фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір». Про це на сторінці у Facebook повідомив голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

«З 10:00 у Верховному суді Криму розпочнетьсч розгляд апеляційних скарг на постанови Київського районного суду міста Сімферополя на продовження строків тримання під вартою Абдуллаєва Теймура, Абдуллаєва Узеіра, Ісмаїлова Рустема, Саледінова Айдера і, можливо, Джемаденова Еміля (по ньому поки точної немає інформації)», – написав Смедляєв.

Також у другій половині дня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя розгляне скаргу адвоката Миколи Полозова на «на незаконний допит його в якості свідка у справі Ільмі Умерова слідчим ФСБ», додав Смедяєв.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 7 березня виніс постанову про продовження запобіжного заходу п’ятьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» Емілю Джемаденову, Узаіру Абдулаєву, Теймуру Абдулаєву, Айдеру Саледінову і Рустема Ісмайлову. Арешт продовжили до 11 червня 2017 року.

Верховний Суд 14 Криму лютого відхилив апеляційну скаргу адвоката Миколи Полозова на постанову судді Київського районного суду Сімферополя про дозвіл слідчому ФСБ Росії допитати його як свідка у «справі Умерова». Рішення суду першої інстанції залишили без змін. Таким чином, Верховний суд Криму визнав законним примусове затримання Полозова співробітниками ФСБ Росії 25 січня, яке сам адвокат кваліфікував як викрадення.