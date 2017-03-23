Справа Ільмі Умерова: напередодні суду в окупованому Криму

Підконтрольна Росії прокуратура Криму вручила кримськотатарському політику Ільмі Умерову обвинувальний висновок. Це означає, що найближчим часом над ним почнеться суд. Умерова звинувачують в «публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії», які він нібито зробив під час інтерв'ю телеканалу ATR. Сам він заперечує свою провину і стверджує, що, навпаки, виступає за те, щоб суверенітет Росії поширювався на територію, визнану міжнародним співтовариством.

Співробітники підконтрольної Росії прокуратури Криму 21 березня видали Ільмі Умерову обвинувальний висновок. Разом з політиком до прокурорів вирушив один з його адвокатів ‒ Едем Семедляєв. Вони спробували відмовитися від отримання висновку, оскільки, за їхніми словами, слідчий не долучив до справи два клопотання, поданих захистом раніше.

«Ми слідчому надіслали два клопотання. Перше ‒ про залучення нашої експертизи з приводу висловлювань Ільмі Умерова. А друге ‒ про припинення кримінальної справи. Однак долю цих клопотань ми не знаємо: отримав слідчий чи не отримав, чи розглянув він їх, задовольнив чи ні. Тому ми були не згодні з тим, що нам вручають обвинувальний висновок», ‒ сказав Семедляєв в коментарі для Крим.Реалії.

Однак спроби відмовитися від отримання обвинувального акту не вдалися. Прокурор сказав Умерову і його адвокату, що викличе понятих, щоб зафіксувати відмову від вручення документа, а сам висновок надішле поштою. Зрештою, в отриманні обвинувального акту довелося розписатися.

​Заклик до цілісності

Адвокат Едем Семедляєв очікує, що судовий процес над Ільмі Умеровим може початися за 2-3 тижні. Уже відомо, що він відбуватиметься в підконтрольному Росії Бахчисарайському міському суді.

«Так як, на їхню думку, злочин було скоєно не на території Російської Федерації, а в Києві, тому підсудність вони вибрали за місцем проживання Ільмі Умерова, а саме Бахчисарайський районний суд», ‒ пояснив адвокат.

Згідно з версією російських силовиків, злочин Ільмі Умеров скоїв рік тому. 19 березня 2016 року він був гостем телеканалу ATR, де висловив свої міркування з приводу російської політики щодо Криму. Слідчі ФСБ кваліфікували його слова, як «заклики до порушення територіальної цілісності Росії».

У коментарі для Крим.Реалії Ільмі Умеров повідомив, що поки не встиг детально вивчити обвинувальний акт, але, проглянувши його, зробив висновок, що нічого нового він не містить.

Якщо зробити смисловий переклад, то ніяких закликів там не було. А при дослівному перекладі виходить, що я двічі сказав, що Росію треба змусити піти з Криму і з Донецька з Луганськом

«В ефірі ATR я дав 40-хвилинне інтерв'ю. Вони зробили дослівний переклад, а при дослівному перекладі іноді сенс перекручується. Я вважаю, що якщо зробити смисловий переклад, то ніяких закликів там не було. А при дослівному перекладі виходить, що я двічі сказав, що Росію треба змусити піти з Криму і з Донецька з Луганськом. І це я повторив в інтерв'ю два рази. Ці фрази просто вирвані з контексту. А якщо смисловий переклад взяти, там йдеться про санкції, які мають змусити Росію піти з Криму і звільнити Донбас. Тобто, насправді, я міркую про санкції, а не роблю заклики», ‒ пояснив Ільмі Умеров.

Політик наголосив, що не міг закликати до порушення територіальної цілісності Росії, оскільки він, навпаки, стоїть на позиціях відновлення її суверенітету ‒ в межах, визнаних міжнародним співтовариством.

«У 2014 році Російська Федерація сама порушила свою територіальну цілісність і територіальну цілісність України. І якщо я щось бажав сказати в цьому інтерв'ю, то я хотів сказати, що це все треба відновити», ‒ пояснював Умеров.

У 2014 році Російська Федерація сама порушила свою територіальну цілісність і територіальну цілісність України. І якщо я щось бажав сказати в цьому інтерв'ю, то я хотів сказати, що це все треба відновити

Слідство триває вже більше ніж рік, і за цей період Умерову, який страждає від хвороби Паркінсона і цукрового діабету, довелося пережити чимало випробувань. В кінці серпня російські силовики примусово доставили його до психіатричної лікарні для проходження експертизи. Там він провів 21 день. Умеров розцінив утримання в клініці як тортури. Поки він там перебував, у багатьох країнах відбулися акції на підтримку кримськотатарського політика.

Викрадення адвоката

За період слідства Федеральній службі безпеки Росії вдалося вивести зі справи Ільмі Умерова одного з адвокатів ‒ росіянина Миколу Полозова. З вересня 2016 року слідчі намагалися викликати його і допитати як свідка. Той відмовлявся, оскільки, давши свідчення, він втратив би право брати участь у справі в статусі адвоката.

Упродовж декількох місяців Полозов намагався оскаржити його виклик на допит в судах різних рівнів, проте, зрештою, ФСБ вдалося домогтися свого. 25 січня шестеро співробітників російських спецслужб затримали його і примусово привезли для надання свідчень. Сам адвокат розцінив ці дії силовиків як викрадення, оскільки до того моменту не було чинним рішення суду про проведення його допиту.

Тепер Полозов не може захищати інтереси Умерова, але продовжує боротися за це право. Він має намір подати відповідну скаргу до Європейського суду з прав людини.

«Я чекаю, коли з Київського райсуду Сімферополя мені віддадуть копію апеляційного визначення. Тоді можна буде подати касацію і звернутися до ЄСПЛ. Плюс я подав окремо скаргу на дії слідчого, але вона поки не розглянута. Таким чином поки що я буду в статусі свідка. Але вони даремно це зробили. Я розповім все: і як мене викрадали, і який тиск чинили», ‒ наголосив Полозов.

Я розповім все: і як мене викрадали, і який тиск чинили

Зараз інтереси Ільмі Умерова захищають двоє кримських адвокатів ‒ Еміль Курбедінов і Едем Семедляєв. Також у нього укладений договір з росіянином Марком Фейгіним, але поки невідомо, чи братиме він участь у суді.

Нещодавно в Криму почався ще один схожий судовий процес ‒ у справі автора Радіо Свобода Миколи Семени, якого ФСБ також звинувачує у скоєнні сепаратистських закликів. У коментарі для Крим.Реалії журналіст сказав, що, на його думку, Ільмі Умеров, так само як і він, не закликав до порушення територіальної цілісності Росії.

«Так вийшло, що ми з Ільмі-аг'а практично одночасно висловили одну і ту ж думку. Якщо і вважати наші виступи і матеріали закликами, то це заклик не до порушення територіальної цілісності, а це заклик до відновлення територіальної цілісності як Росії, так і України, які мають бути вічними сусідами і вічними стратегічними партнерами на шляху прогресу», ‒ сказав Микола Семена.

На його думку, звинувачення проти Ільмі Умерова є несправедливими і політично мотивованими. Журналіст нагадав, що статтю 280.1, яку їм інкримінують, ввели до Кримінального кодексу вже після того, як Росія оголосила Крим «своєю територією». Микола Семена вважає, що це зробили саме для того, щоб переслідувати тих, хто не згоден з політикою російської влади щодо Криму.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії