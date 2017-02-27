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27 Лютий 2017, Київ 23:19
Новини | Події

Крим: Умерова знову викликали до ФСБ Росії

Ільмі Умеров

Ільмі Умеров

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Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров повідомив про новий виклик до слідчого Федеральної служби безпеки Росії в окупованому Криму.

Як написав він у фейсбуці, виклик призначений уже на вівторок. Умеров пообіцяв розповісти про подробиці візиту після повернення.

Російська влада окупованого Криму звинувачує 59-річного Умерова у «закликах до порушення територіальної цілісності Росії». Його також внесли до офіційного російського переліку «терористів і екстремістів».

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