Крим: Умерова знову викликали до ФСБ Росії

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров повідомив про новий виклик до слідчого Федеральної служби безпеки Росії в окупованому Криму.

Як написав він у фейсбуці, виклик призначений уже на вівторок. Умеров пообіцяв розповісти про подробиці візиту після повернення.

Російська влада окупованого Криму звинувачує 59-річного Умерова у «закликах до порушення територіальної цілісності Росії». Його також внесли до офіційного російського переліку «терористів і екстремістів».