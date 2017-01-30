Заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову вручили оновлений обвинувальний висновок, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За повідомленням, нічого не змінилося: стаття і епізод, за яким його обвинувачують, залишилися тими ж.

Раніше Умеров повідомляв про виклик до слідчого ФСБ Росії в анексованому Криму 27 січня, де йому мали висунути «звинувачення в новій редакції». Зустріч перенесли на 30 січня.

Дочка Ільмі Умерова Айше 30 грудня 2016 року повідомила, що її батька включили до переліку «терористів і екстремістів», розміщеного на сайті російської Федеральної служби з фінансового моніторингу. Умеров заявив про намір оскаржити це в суді.

Влада анексованого Криму звинувачує 59-річного Умерова у закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

З ініціативи слідства Ільмі Умерова помістили в психіатричну лікарню для проведення експертизи. Після повернення Умерова з лікарні суд у його справі продовжився. 31 грудня Умеров заявив про намір оскаржити внесення його до списку «терористів і екстремістів» у Росії.