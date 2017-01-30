Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
30 січня 2017, Київ 17:43
Новини | Політика

Ільмі Умерову вручили оновлений обвинувальний висновок

Ільмі Умеров у Сімферополі, 30 січня 2017 року

Ільмі Умеров у Сімферополі, 30 січня 2017 року

Дивитись коментарі

Заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову вручили оновлений обвинувальний висновок, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За повідомленням, нічого не змінилося: стаття і епізод, за яким його обвинувачують, залишилися тими ж.

Раніше Умеров повідомляв про виклик до слідчого ФСБ Росії в анексованому Криму 27 січня, де йому мали висунути «звинувачення в новій редакції». Зустріч перенесли на 30 січня.

Дочка Ільмі Умерова Айше 30 грудня 2016 року повідомила, що її батька включили до переліку «терористів і екстремістів», розміщеного на сайті російської Федеральної служби з фінансового моніторингу. Умеров заявив про намір оскаржити це в суді.

Влада анексованого Криму звинувачує 59-річного Умерова у закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

З ініціативи слідства Ільмі Умерова помістили в психіатричну лікарню для проведення експертизи. Після повернення Умерова з лікарні суд у його справі продовжився. 31 грудня Умеров заявив про намір оскаржити внесення його до списку «терористів і екстремістів» у Росії.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG