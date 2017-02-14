Відсторонення Полозова вплине на хід судового засідання – Умеров

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров заявляє, що відсторонення «досвідченого московського адвоката» Миколи Полозова від захисту в його справі може вплинути на хід судових засідань.

«Це держава – Російська Федерація, в якій немає поняття права людини, немає поняття правосуддя. Мало того, що вони нетерпимі до альтернативних думок, вони нетерпимі до людей, які захищають інакодумців, захищають кримських татар», – сказав Умеров проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу також додав, що справу щодо його захисту в суді готові продовжити адвокати Еміль Курбедінов і Едем Семедляєв.

«Можливі ще варіанти, але про них не говоримо», – сказав він.

Верховний суд анексованого Росією Криму 14 лютого відхилив апеляційну скаргу адвоката Миколи Полозова на постанову судді Київського районного суду Сімферополя про дозвіл слідчому ФСБ Росії допитати його як свідка у «справі Умерова».

Рішення суду першої інстанції залишили без змін. Таким чином, Верховний суд Криму визнав законним примусове затримання Полозова співробітниками ФСБ Росії 25 січня, яке сам адвокат кваліфікував як викрадення.

Проти адвоката Миколи Полозова в Криму 20 грудня відновили кримінальну справу. Основною метою таких дій російської правоохоронної системи в Криму правозахисники вважають бажання відсторонити Полозова від захисту в «справі Умерова».