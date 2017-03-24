ЄС дасть 3 мільйони євро для супутникової розвідки ОБСЄ в Україні

Європейський союз вирішив виділити три мільйони євро для супутникової розвідки спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки й співпраці в Європі в Україні, повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні.

«Використання зображення супутникових даних дозволить здійснювати глибший моніторинг ситуації на ділянках, до яких, на жаль, спостерігачі все ще не мають доступу. Також вони сприятимуть ефективнішому розміщенню спостерігачів загалом. Ця нова допомога ще раз підтверджує непохитну відданість Євросоюзу ідеї повної поваги Мінських угод… Ця допомога свідчить про нашу рішучість сприяти роботі і підтримувати Спеціальну моніторингову місію», – цитує представництво слова верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики Федеріки Могеріні.

У дипмісії зазначили, що фінансування розподілятиметься через Супутниковий центр Євросоюзу. Центр вишукуватиме потрібні знімки і, за запитом ОБСЄ, надаватиме місії результати аналізів.

У представництві ЄС додали, що від початку своєї діяльності (квітень 2014 року) СММ ОБСЄ в Україні отримала з інструменту щодо сприяння стабільності та миру підтримку в сумі 30 мільйонів євро.

Нещодавно мандат СММ ОБСЄ продовжили до березня 2018 року.