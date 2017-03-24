У полку «Азов» відкидають звинувачення у причетності до вбивства Вороненкова

У полку «Азов» відкидають звинувачення у причетності до вбивства колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який у грудні 2016 року переїхав в Україну.

«Полк «Азов» дізнавшись зі ЗМІ про те, що наші бійці звинувачуються у гучному вбивстві, що вчора сколихнуло всю країну, офіційно заявляє: ніякої причетності до цієї справи наш підрозділ не має. Людина, яка за попередньою версією слідства здійснила даний злочин, ніколи не була у лавах АЗОВу ні у 2014-2015 роках, ні тепер», – йдеться у заяві полку.

23 березня близько 11:30 на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Пушкінської у центрі Києва сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув один чоловік, ще двоє були поранені. Пізніше з’ясувалось, що вбили колишнього російського депутата Дениса Вороненкова. Один із поранених – охоронець загиблого, інший – нападник, їх доправили до лікарні. Пізніше в МВС повідомили, що чоловік, який стріляв у Вороненкова, помер у лікарні.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація про те, що чоловік, який стріляв в колишнього російського депутата, міг служити в полку «Азов».

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.

На початку цього місяця в Росії Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова на два місяці у рамках розслідування справи проти нього за підозрою в рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви в 2010–2011 роках.