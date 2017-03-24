Російський дипломат: заяви про допомогу Росії талібам є «брехливими»

Чільний російський дипломат відкинув заяви про можливу підтримку Росії бойовикам угруповання «Талібан» в Афганістані.

Як заявив 23 березня головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі і командувач військ США в Європі генерал армії США Кертіс Скапарротті на слуханні в комітеті у справах силових структур Сенату Конгресу США, він бачив свідчення того, що Росія нарощує зусилля з метою чинити вплив на «Талібан» і, за його словами, «можливо, навіть постачати» це угруповання.

24 березня голова департаменту Міністерства закордонних справ Росії, що відповідає за Афганістан, і колишній посол до Кабула Замір Кабулов у відповідь заявив: «Це абсолютно брехливі твердження».

«Ми неодноразово на це реагували. Це не заслуговує навіть ніякої реакції, оскільки ці заяви є вигадками, покликаними виправдати провал американських військових і політиків в афганській кампанії, іншого пояснення ми знайти не можемо», – сказав Кабулов, якого цитує російська агенція «РИА Новости».

Схожі звинувачення вже лунали раніше, в Росії їх заперечували.

Представники ж «Талібану» заявили агентству «Ройтерз», що мають значні контакти з Москвою принаймні з 2007 року, але запевнили, що російське втручання не виходить за межі «моральної і політичної підтримки».

Міжнародні сили під проводом США воювали проти талібів, скинувши їхню владу в Афганістані, від 2001 року, після терактів 11 вересня того року у США. Після завершення міжнародної операції наприкінці 2014 року Вашингтон домовився з Кабулом про подальше перебування частини військ США в Афганістані для допомоги в боротьбі з талібами афганським силовим структурам. Останнім часом афганські урядові сили втрачають під наступом талібів усе нові частини країни.