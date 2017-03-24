Екс-президент Єгипту Хосні Мубарак вийшов із в’язниці

Колишній президент Єгипту Хосні Мубарак 24 березня вийшов із в’язниці після шестирічного ув’язнення.

Як повідомив адвокат Мубарака, він повернувся у свій будинок в Каїрі.

Раніше цього місяця з екс-президента Єгипту зняли останнє звинувачення у причетності до вбивств демонстрантів під час повстання проти його влади 2011 року.

Повалений в результаті народного повстання взимку 2011 року, вже в квітні Мубарак був заарештований, а в 2012 році засуджений до довічного ув’язнення за звинуваченням у причетності до загибелі учасників акцій протесту, в корупції і шпигунстві. Після кількох судових процесів і переглядів справ ряд звинувачень були зняті, а 2 березня цього року касаційний суд виправдав 88-річного екс-президента.

Хосні Мубарак, що 30 років очолював Єгипет, першим із повалених в результаті «арабської весни» лідерів постав перед судом.

Влітку 2013 року єгипетські військові усунули від влади обраного на вільних виборах президента-ісламіста Мохамеда Мурсі.