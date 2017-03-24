Пожежу на арсеналі Балаклії загасили – Міноборони

Заступник міністра оборони України Ігор Павловський повідомив про повну ліквідацію пожежі на артилерійських складах Міністерства оборони України біля Балаклії Харківської області.
«Зараз відбувається ліквідація наслідків пожежі», – заявив заступник міністра оборони Ігор Павловський 24 березня в Балаклії.
Водночас заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцький повідомив, що наразі триває розмінування сил і міста Балаклії. Над розмінуванням працює дев’ять піротехнічних груп.
Пожежа на артскладах у Балаклії спалахнула у ніч на 23 березня. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядають і службове недбальство.
Міністр оборони Степан Полторак нагадав, що на цих складах у Балаклії у грудні 2015 року вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запалювальні снаряди з напалмом і закидали їх на територію арсеналу за допомогою дронів.
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За даними влади, через вибухи з довколишніх населених пунктів почали евакуйовувати людей – майже 20 тисяч.
24 березня голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін заявив, що під зруйнованими конструкціями будинку в Балаклії знайдено загиблу жінку. За день до цього повідомляли про одну поранену людину.
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