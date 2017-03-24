Відповідальність за напад у Чечні в Росії взяло угруповання «Ісламська держава»

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад на російських військових у Чечні на Північному Кавказі в Росії, що став одним із найкривавіших інцидентів у цьому регіоні за тривалий час.

Як повідомляє американська організація SITE Intelligence Group, що відстежує діяльність екстремістів у всьому світі, кавказький відділок угруповання «Ісламська держава» заявив, що саме він здійснив цей напад.

У ніч на п’ятницю внаслідок нападу на військову частину Національної гвардії Росії, відомої також як Росгвардія (створеної з колишніх внутрішніх військ МВС і загонів спецпризначення поліції), в Чечні загинули шестеро військовослужбовців, іще троє були поранені. Також були вбиті шестеро з восьми нападників, двоє втекли.

Голова Чечні Рамзан Кадиров припустив, що метою нападу було захопити зброю. Він заявив, що троє з убитих нападників були родом із Чечні, ще троє – з Ростовської і Волгоградської областей Росії.

Президент Росії Володимир Путін назвав напад «важкою подією».

Після силового придушення російськими військами руху в Чечні за незалежність і запровадження там російської прокремлівської влади в цьому регіоні й загалом на Північному Кавказі далі діють групи радикальних ісламських екстремістів, що пов’язують себе з угрупованням «Ісламська держава». Час від часу вони чинять напади на російських силовиків.