Бердинських про затримання в Мінську: журналістів відпустили, 10 людей утримує міліція

Журналістка українського видання «Новое время» Христина Бердинських заявляє, що затриманих 24 березня у білоруському Мінську працівників ЗМІ відпустили. Водночас, за її словами, ще щонайменше 10 затриманих людей залишилися у відділку внутрішніх справ Московського району Мінська.

Інших подробиць вона не навела і пообіцяла надати їх пізніше.

Раніше сьогодні Бердинських повідомила, що 13 людей затримали у Мінську в будівлі, куди родичі затриманих нещодавно активістів приносять передачі. Причин затримання, за її словами, не навели.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, правоохоронці в штатському прийшли в офіс партії «Зелені» в Мінську, переписували дані з документів людей, які прийшли туди, з офісу нікого не випускали, через якийсь час з’явилися представники міліції в формі, всім наказали йти в машини «для з’ясування обставин».

В офісі партії проводять збір допомоги сім'ям затриманих за останні дні. Там перебували і журналісти, в тому числі кореспондентка білоруської служби Радіо Свобода Галина Абакунчік, журналістка українського видання «Новое время» Христина Бердинських і журналісти «France24» (Франція).

Раніше сьогодні білоруська правозахисна організація «Весна» повідомила, що близько 130 активістів, які протестували проти так званого «податку на дармоїдство», отримали терміни ув’язнення до 15 днів і не зможуть взяти участь у нових акціях 25 березня.