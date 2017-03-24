Президент Киргизстану пообіцяв поскаржитися Трампові на Радіо Свобода й судитися в «міжнародних судах»

Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв заявив, що готовий судитися з киргизькою службою Радіо Свобода «в міжнародних судах» і поскаржитися на неї президентові США Дональдові Трампу, звинувачуючи журналістів у наклепі.

Як сказав Атамбаєв у Бішкеку, Радіо Азаттик – киргизька служба Радіо Свобода, – а також киргизький сайт Zanoza.kg вчинили на нього наклеп, повторивши заяви опозиційної партії «Ата-Мекен» («Батьківщина») після арешту лідера партії Омюрбека Текебаєва. «Це не журналісти, а наклепники», – заявив він.

Атамбаєв також стверджував, що не варто шкодувати журналістів, проти яких уже порушені справи в киргизстанських судах, бо, за його твердженнями, бюджет Радіо Азаттик нібито становить «сотні мільйонів доларів». Радіо Азаттик є однією з 26 мовних служб Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, і загальний річний бюджет усієї корпорації на 2016 рік становив 108,4 мільйона доларів.

Віце-президент і головний редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Ненад Пеїч у відповідь заявив, що радіо не відмовляється від своїх повідомлень, які вважає збалансованими і професійними, і готове до дискусії з президентом Киргизстану щодо його стурбованостей у будь-який час.

Звинувачення Атамбаєва стосуються повідомлень про твердження партії «Ата-Мекен» 1 березня про те, що прокуратура Киргизстану домоглася арешту її лідера Текебаєва, щоб не дати йому оприлюднити нібито документи про те, що вантаж турецького транспортного літака, який розбився в січні біля аеропорту Бішкека, призначався Атамбаєву і його дружині.

Водночас, повідомивши про це твердження, Радіо Свобода також повідомило і про заперечення речника Атамбаєва, який назвав заяви опозиції «брехнею». Радіо також повідомляло і про позицію Міністерства закордонних справ Киргизстану, яке теж заперечило заяви опозиції, і про твердження МЗС, що, як заявили в Бішкеку, ці заяви опозиції заперечив і посол Туреччини в Киргизстані.

Літак турецької транспортної компанії MyCargo рейсу з Гонконга до Стамбула розбився під Бішкеком 16 січня, заходячи на посадку, за офіційними повідомленнями, для дозаправки й заміни екіпажу. Загинули всі 4 члени його турецького екіпажу і 35 громадян Киргизстану в селищі, на яке впав літак, що віз, серед іншого, побутову електронну техніку.

Омюрбека Текебаєва, колишнього союзника, а нині критика президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, взяли під варту на два місяці, до 25 квітня, за звинуваченнями в отриманні хабарів і шахрайстві. Як заявив, повідомляючи про рішення суду, Державний комітет національної безпеки Киргизстану, корупційна справа Текебаєва пов’язана зі звинуваченням в отриманні хабара в 1 мільйон доларів, який він нібито отримав, перебуваючи свого часу на посаді віце-прем’єр-міністра Киргизстану, від російського підприємця за підтримку його бізнес-інтересів.

Текебаєв ці звинувачення відкидає. Його прихильники теж заявляють, що справа проти нього має на меті придушити інакодумство напередодні президентських виборів у листопаді і не дати Текебаєву можливості взяти в них участь.

Текебаєв різко критикував конституційні зміни, які провів Атамбаєв через парламент 2016 року. Вони мають передати більшу частку повноважень президента прем’єр-міністрові після завершення нинішнього президентського терміну цієї осені. Критики заявляють, що ці зміни мають на меті Атамбаєву після завершення президентських повноважень продовжити фактично керувати Киргизстаном уже з прем’єрської посади. Конституція Киргизстану дозволяє лише один шестирічний термін на посаді президента без можливості переобрання.

Прокуратура в Бішкеку ще на початку березня подала судові позови від імені Атамбаєва «на захист честі, гідності і ділової репутації президента», вимагаючи від Радіо Свобода відшкодувань на суму у 144 тисячі доларів, а від сайту Zanoza.kg – приблизно на 43 тисячі доларів.