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25 Березень 2017, Київ 15:11
Новини | Міжнародні

У Мінську затримали громадян Білорусі, які постійно живуть у Києві

День Волі в Мінську, 25 березня 2017 року

День Волі в Мінську, 25 березня 2017 року

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Серед затриманих під час опозиційних виступів у Мінську 25 березня є щонайменше четверо громадян Білорусі, які мають посвідки на проживання в Україні. Про це у Facebook повідомила координатор організації «Медійна ініціатива за права людини» Марія Томак.

«У Мінську затримано щонайменше четверо громадян Білорусі, які мають посвідки на проживання в Україні і які постійно живуть у Києві та займаються правозахисною діяльністю», – написала Томак.

За її даними, йдеться про Паліну Бродік, Євгенію Андреюк, Яна Авсеюшкіна. Євгенія Андреюк є заступницею голови організації «Крим-SOS», також серед затриманих – ще одна співробітниця «Крим-SOS» Марія Квіцинська.

Як повідомляють правозахисники на сайті організації «Вясна», до їхнього офісу раніше 25 березня увірвалися працівники спецзагону міліції, всіх співробітників поклали на підлогу обличчям вниз. В офісі відбувся обшук.

Білоруські силовики проводять масові затримання опозиційних активістів. Це відбувалося перед початком запланованої на 14:00 за мінським часом (це 13:00 за Києвом) акції, присвяченої 99-ї річниці проголошення Білоруської Народної Республіки – першої в ХХ столітті незалежної держави білорусів.

Як повідомляють у трансляції білоруської редакції Радіо Свобода, до призначеного організаторами місця збору кордони міліції пропускали переважно журналістів. Водночас відбувалися затримання потенційних учасників акції.

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