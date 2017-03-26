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26 Березень 2017, Київ 11:44
Новини | Події

У Балаклії на території арсеналу тривають поодинокі вибухи – ДСНС

Вибухи боєприпасів на військовому складі в Балаклії, 23 березня 2017 року

Вибухи боєприпасів на військовому складі в Балаклії, 23 березня 2017 року

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На території арсеналу у Балаклії Харківської області станом на ранок 26 березня продовжуються поодинокі вибухи різної потужності, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За попередню добу пожеж на території Балаклії та прилеглих населених пунктів не зафіксовано. Газопостачання у місті не відновлено, проте відновлено рух потягів через залізничну станцію. Все ще залишається закритим повітряний простір у радіусі 40 кілометрів від місця події.

Піротехнічні підрозділи очищують територію міста Балаклія та району від вибухонебезпечних предметів та залишків боєприпасів. Повністю очищено 5 із 9 секторів секторів міста (2 сектори протягом 25 березня). Всього з початку робіт вилучено 820 вибухонебезпечних предметів.

Спеціальні комісії обстежують пошкоджені будівлі міста та району, щоб визначити обсяги руйнувань.

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У ніч на четвер, 23 березня, на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Наразі пожежа ліквідована, триває ліквідація її наслідків – насамперед йдеться про розмінування. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.

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