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26 Березень 2017, Київ 00:15
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Жителям, що постраждали від вибухів у Балаклії, роздають їжу та будматеріали (відео)

Жителям, що постраждали від вибухів у Балаклії, роздають їжу та будматеріали (відео)
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Селище Нафтовиків найбільше постраждало від вибухів на військовому арсеналі міста Балаклії. Воно розташоване найближче до складів, які палали та вибухали, та майже є передмістям райцентру. На третій день після початку пожежі люди повертаються у свої домівки. Місцева влада та волонтери організували місцевим жителям допомогу: роздавали їжу та ковдри, давали дерев'яні дошки та поліетилен. Попри те, що вибухів на арсеналі майже не чутно, у сусідньому селі Савинці продовжує діяти пункт евакуації. У місцевій школі досі перебувають близько 50 людей – переважно літнього віку.

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