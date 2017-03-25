Селище Нафтовиків найбільше постраждало від вибухів на військовому арсеналі міста Балаклії. Воно розташоване найближче до складів, які палали та вибухали, та майже є передмістям райцентру. На третій день після початку пожежі люди повертаються у свої домівки. Місцева влада та волонтери організували місцевим жителям допомогу: роздавали їжу та ковдри, давали дерев'яні дошки та поліетилен. Попри те, що вибухів на арсеналі майже не чутно, у сусідньому селі Савинці продовжує діяти пункт евакуації. У місцевій школі досі перебувають близько 50 людей – переважно літнього віку.