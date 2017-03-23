Причини пожежі на складах боєприпасів: диверсія, недбалість чи розкрадання

Київ – Диверсія, вчинена за допомогою безпілотника або ж завербованих агентів з числа українських військових, недбальство чи намагання замаскувати розкрадання озброєнь – такі версії пожежі на складі боєприпасів у Балаклії на Харківщині озвучують експерти та ветерани українських спецслужб. Тим часом СБУ та військова прокуратура найбільш імовірною вважають диверсію в інтересах Кремля. Між тим, як зауважують фахівці, українська влада та військове командування недостатньо дбають про безпеку військових об’єктів та не враховують попередніх пожеж на українських складах зброї, а також диверсійних дій російської сторони загалом.

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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом вибухів на військових складах у Балаклії Харківської області 23 березня за статтею 113 Кримінального кодексу «диверсія», повідомляє прес-служба відомства.

Коментуючи пожежу і вибухи на складах під час презентації річного звіту СБУ, голова відомства Василь Грицак зауважив, що диверсія, організована російською стороною, є основною версією подій.

«На першому місці – версія про вчинення диверсії невстановленими особами (хоча ми здогадуємося, в чиїх інтересах вони могли діяти). Ми встановили свідків, які бачили, як на склади 65-го арсеналу безпілотні літальні апарати скинули предмети, які пізніше викликали пожежу й детонацію боєприпасів», – розповів Грицак.

За словами очільника СБУ, протидіяти безпілотникам – досить складно: існують технології збиття БПЛА, глушіння їхнього сигналу, однак відповідного обладнання в українських збройних сил – недостатньо. Також, за словами Грицака, він інспектував 65-й арсенал у Балаклії, і повідомив керівництву складів про виявлені недоліки у системі безпеки, які пізніше були усунуті.

Раніше міністр оборони України Степан Полторак наголосив, що однією з версій подій є диверсія, яку вчинили шляхом скидання вибухового пристрою з безпілотника.

Серед версій вибухів на складі боєприпасів у Балаклії Харківської області розглядається зокрема і службове недбальство, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Водночас, за його словами, основною версією залишається диверсія.

В минулому році на початку була здійснена перевірка умов дотримання техніки безпеки для таких арсеналів саме на Балаклійському арсеналі

«В минулому році на початку була здійснена перевірка умов дотримання техніки безпеки для таких арсеналів саме на Балаклійському арсеналі, після чого була збільшена штатна чисельність охорони. Тому говорити про халатність або випадковість навряд чи доводиться», – сказав Матіос 23 березня.

За словами головного військового прокурора, опитані свідки заявляють, що перед вибухами чули гудіння, ймовірно, літального апарата.

Склади у Балаклії палають через недбальство військових та провал спецслужб – експерти

Між тим, українські експерти та ветерани Збройних сил та спецслужб говорять про недостатні заходи безпеки на складах, які розташовані досить близько від зони бойових дій та від російського кордону.

Так, полковник СБУ у відставці Олег Стариков, який у 1992-1993 роках опікувався питаннями безпеки Балаклійського та інших військових складів у регіоні, вважає пожежу, яка там триває, провалом українських спецслужб і правоохоронної системи.

«Балаклія – маленьке містечко, і попри це серед ночі диверсанти пересувалися непоміченими, імовірно, потрапили на склади, вчинили диверсію та відійшли. При цьому потрібна підготовка операції – не менше одного-двох тижнів. На цьому етапі диверсію можна було попередити. Це провал українських правоохоронних органів, мета яких – попереджувати скоєння злочинів», – наголошує колишній працівник спецслужб.

Олег Стариков нагадує, що 65-й арсенал у Балаклії вважають одним із найбільших у Європі, який, до того ж, розташований за 150 кілометрів від лінії фронту на Донбасі. Відтак, на думку експерта, охорону складів мають здійснювати посилені підрозділи ЗСУ, проінструктовані про порядок дій на випадок атаки, в тому числі з БПЛА, а крім того, окремий працівник СБУ має відстежувати морально-психологічний стан бійців, щоб виявляти ознаки можливого вербування когось із них російською стороною.

Тим часом, лідер групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук наголошує, що диверсії на українських складах боєприпасів за час Незалежності стали зручним прикриттям для «генеральської безвідповідальності».

«Тільки ось у разі диверсій залишається питання відповідальності за забезпечення охорони об'єктів. Щось підказує, що керівництва Міноборони і Генштабу ЗСУ ця відповідальність не торкнеться», – констатує Тимчук.

Українські громадські активісти та представники медіа озвучують у соцмережах своє бачення подій, яке коливається від російської диверсії до «замітання слідів» розкрадання.

Зі свого боку, керівник проекту «Аеророзвідка» та радник голови Генштабу ЗСУ Натан Хазін стверджує, що для попередження подібних диверсій на українських військових об’єктах мають чітко працювати та координуватися між собою кілька українських спецслужб.

Натан Хазін наголошує, що є системи протидії БПЛА супротивника різного рівня складності. Зокрема, системи радіоелектронної боротьби малого радіусу дії, які виявляють та знешкоджують безпілотники, коштують близько 110 тисяч доларів. Однак збитки, які вже завдала пожежа, можна оцінити в десятки мільйонів доларів (якщо купувати аналогічні боєприпаси за ринковими цінами). Відтак захист критичних об’єктів від диверсій з повітря у підсумку є вигідним, підсумовує експерт.

Тим часом представники української влади наголошують, що пожежа у Балаклії є одним з елементів гібридної війни Росії проти України, тому вона невипадково збіглася в часі з убивством у Києві колишнього російського депутата Дениса Вороненкова, який давав свідчення проти Віктора Януковича та проти верхівки Кремля.