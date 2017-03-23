Порошенко хоче залучити НАТО до гуманітарного розмінування у Балаклії

Президент Петро Порошенко дав розпорядження Міністерству закордонних справ, Міноборони та Державній службі з надзвичайних ситуацій залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування складів боєприпасів в Балакліїї на Харківщині, де з учорашньої ночі тривають пожежі.

Про це глава держави написав у Twitter.

Як заявляв раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман, ситуація з пожежею і вибухами на складі боєприпасів у Балаклії Харківської області може тривати від трьох до семи днів. Ввечері 23 березня у Міноборони повідомили про поступове зниження інтенсивності пожежі.

У ніч на 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців та цивільного населення немає, але осколкового поранення у скроню зазнала жінка, яку госпіталізували.

СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядають і службове недбальство.

З довколишніх населених пунктів евакуюють людей. Влада повідомила про майже 20 тисяч евакуйованих.